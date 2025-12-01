باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استان‌ها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز ۱۱ و ۱۲ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام می‌شود.

کهگیلویه و بویراحمد

ستاد مدیریت بحران کهگیلویه بویراحمد اعلام کرد که به دلیل ادامه آلودگی هوا و شدت غلظت آلایندگی ها و جلوگیری از گسترش بیماری آنفلوآنزا در بین دانش آموزان، فعالیت مدارس در برخی مناطق روز سه شنبه هفته جاری غیر حضوری خواهد بود.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه از تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی مدارس استان در ۲ نوبت صبح و بعدازظهر در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ۱۴۰۴ با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا خبر داد.

خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: به‌دلیل شیوع ویروس آنفلوانزا و به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، تمامی مدارس استان در همه مقاطع تحصیلی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

هرمزگان

رییس ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران هرمزگان از غیر حضوری شدن مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ماه خبر داد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: تمامی مقاطع تحصیلی در کیش تا آخر هفته جاری تعطیل شده و آموزش به صورت غیرحضوری ادامه خواهد داشت.

چهارمحال و بختیاری

مدیرکل مدیریت بحران استانداری چهارمحال و بختیاری گفت: فعالیت آموزشی تمامی مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به دلیل شیوع آنفلوانزا به صورت غیرحضوری انجام می‌شود.

اصفهان

مدیر مرکز بحران شهرستان کاشان از غیرحضوری شدن تمامی مدارس این شهرستان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذرماه، با هدف قطع زنجیره شیوع بیماری آنفلوانزا و حفظ سلامت مردم خبر داد.

اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: مدارس و دانشگاه‌های استان در روزهای سه‌شنبه‌ و چهارشنبه (۱۱ و ۱۲ آذر) تعطیل شد و فعالیت‌های آموزشی غیرحضوری خواهد بود.

فارس

مدیر مدیریت بحران استانداری فارس، با تأکید بر اولویت سلامت شهروندان به ویژه گروه‌های حساس، از اجرای مجازی شدن مدارس و دانشگاه‌ها و نیز دورکاری مادران کارمند دارای فرزند خردسال در روز سه‌شنبه خبر داد.

آذربایجان شرقی

اداره‌کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: در روز سه شنبه، در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو مراکز پیش‌ دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

قم

استانداری قم در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: بر اساس گزارش اداره‌کل هواشناسی مبنی بر پایدار هوای استان در روز آینده طبق تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا، مدارس و دانشگاه‌های قم فردا سه‌شنبه یازدهم آذرماه غیر حضوری شد.

یزد

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی با موضوع آنفلوآنزا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و قطع زنجیره آن، صرفا کلاس دانش آموزان مقطع ابتدایی، روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

اصفهان

در اجرای مصوبات کمیته اجرایی ایمنی و بهداشت شهرستان های گلپایگان و خوانسار، کلیه مراکز آموزشی این ۲ شهرستان در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری تعطیل است.