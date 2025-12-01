شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تبدیل وضعیت معلمان حق التدریس آزاد ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امنیت شغلی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های هر فرد شاغل است و به معنای داشتن اطمینان از حفظ شغل و شرایط مناسب کاری است. به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از معلمان حق التدریس آزاد در انتظار تبدیل وضعیت هستند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
سلام احتراما به استحضار می‌رسانیم، ما معلمان حق التدریس آزاد خرید خدمات، کل کشور طی ۱۱ سال اخیر برحسب وعده‌های پوچ مسئولان ارشدکه هیچگاه عملی نشده است، کماکان در بلا تکلیفی به سر برده و با وجود دستورات اکید مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهور مبنی بر تکریم مقام و منزلت معلمان، وهمچنین باوجود مصوبه قانونی (کمیسیون آموزش) تبدیل وضع ۲۰۵۰ معلم. حق التدریس آزاد خریدخدمات به قراردادکار وموافقت کنند. تا اکنون هیچگونه اقدامی برای امنیت شغلی و معیشتی این معلمان انقلابی صورت نگرفته است.

