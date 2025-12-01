معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه از آغاز رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با حضور چندین هیات عالیرتبه از کشور‌های عضو این سازمان و به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریب‌آبادی اعلام کرد که رزمایش مشترک ضدتروریستی سازمان همکاری شانگهای با نام «سهند ٢٠٢۵» از امروز به مدت پنج روز و با حضور ١٨ هیات عالیرتبه از کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای و سازمان‌های نظامی و امنیتی منطقه‌ای، به میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با همکاری وزارت امور خارجه در شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی برگزار خواهد شد.

غریب‌آبادی با اشاره به تجارب و توانمندی نیرو‌های مسلح کشورمان در مقابله با هرگونه اقدام تجاوزکارانه علیه امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، میزبانی از این رزمایش را اقدامی برای همسوسازی و ائتلاف‌سازی در راستای معماری جدید امنیت منطقه‌ای عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران یکی از قربانیان اصلی تروریسم بوده و همواره در خط مقدم مبارزه با تروریسم قرار داشته و تجارب ارزشمندی در مقابله با تمامی اشکال و ابعاد تروریسم دارد واین رزمایش، بستری برای انتقال و هم‌افزایی تجارب میان کشور‌های عضو سازمان همکاری شانگهای در این جهت فراهم خواهد کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: سازمان همکاری شانگهای ، مبارزه با تروریسم
دولت فرمایشات رهبری را پشتوانه‌ای محکم برای خود می‌داند