باشگاه خبرنگاران جوان - خانواده رضا امیرخانی در کانال تلگرامی این نویسنده اعلام کردند، هرگونه اخبار درمورد سلامتی او را اعلام می‌‎کنند. در این پیام آمده است: «بار دیگر از مراحم همه سروران قدردانی می‌کنیم. سر قول‌مان هستیم و هر تغییری در مسیر بهبودی رضا جان اتفاق بیفتد شما را در همین کانال در جریان خواهیم گذاشت.

از آنجا که ممکن است روند درمان ایشان طولانی باشد، توصیه می‌کنیم به اخبار منتشره از منابع نامعتبر و شایعات فضای مجازی توجه نکنید.

از این پس اخبار صحیح مستقیما توسط آقای دکتر احمد محبی آشتیانی به عموم مخاطبان از همین کانال اطلاع‌رسانی خواهد شد.»

همچنین روابط‎ عمومی بیمارستان کسری آخرین وضعیت رضا امیرخانی را شرح داده و نوشته است: «آقای رضا امیرخانی که دیشب مورخ ۹ آذر به دلیل حادثه‌ای در بیمارستان کسری بستری شدند، تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار دارند.

درحال حاضر با اقدامات صورت‌گرفته علائم حیاتی ایشان پایدار است، ولی باتوجه به کمای دارویی القاشده، سطح هوشیاری قابل ارزیابی نیست.»

منبع: روابط‎ عمومی بیمارستان کسری