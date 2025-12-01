صالحی گفت: امیدواریم چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، چشم‌اندازی برای همکاری‌های بیشتر میان کشورهای حاضر، در جهت ساختن سینمایی انسانی، صلح‌جو و عدالت‌گرا باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که با حضور نمایندگانی از ۲۳ کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: همه می‌دانیم که پرده سینما یکی از رسانه‌ها و ابزارهای مهم برای ایجاد پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان مردم جهان است.

وی افزود: سینما به عنوان یک رسانه فراگیر، می‌تواند در تقارب ملت‌ها و تمدن‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

صالحی ادامه داد: جهان امروز از دریچه سینما دیده، روایت و تفسیر می‌شود؛ بنابراین این هنر ظرفیت بالایی برای بازتاب ارزش‌های مشترک انسانی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتبار این جشنواره و اجلاس، می‌توانیم همکاری‌های مشترک خود را گسترش دهیم تا به جهانی انسانی‌تر دست یابیم.

منبع ایرنا

برچسب ها: جشنواره فیلم فجر ، سینما
خبرهای مرتبط
فارس، معدن استعدادهای هنری فراموش‌نشده
شورا و شهرداری شیراز آماده اجرای طرح‌های فرهنگی و عمرانی
در اولین شب برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز چه گذشت؟ + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کیفیت هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد
گامی تازه در استانداردسازی و توسعه صنعت غذا در فارس
۲ دندان‌پزشک قلابی در شیراز به دام افتادند
راه‌اندازی قرارگاه استانی اعتکاف فارس/بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام در شیراز برگزار می‌شود
روحیه مطالبه‌گری دانشجویی باید پرچم‌دار حرکت علمی و اجتماعی باشد
فارس، رتبه نخست تولید هسته‌های اولیه بذر غلات کشور
محکومیت سه شرکت حمل‌ونقل فارس به‌دلیل بارنامه صوری و دریافت غیرقانونی سوخت
۴۰ زائر اولی از ارسنجان، مهمان امام مهربانی‌ها شدند
آخرین اخبار
۴۰ زائر اولی از ارسنجان، مهمان امام مهربانی‌ها شدند
کیفیت هوای شیراز برای گروه‌های حساس ناسالم اعلام شد
روحیه مطالبه‌گری دانشجویی باید پرچم‌دار حرکت علمی و اجتماعی باشد
۲ دندان‌پزشک قلابی در شیراز به دام افتادند
فارس، رتبه نخست تولید هسته‌های اولیه بذر غلات کشور
راه‌اندازی قرارگاه استانی اعتکاف فارس/بزرگترین اعتکاف جوانان جهان اسلام در شیراز برگزار می‌شود
محکومیت سه شرکت حمل‌ونقل فارس به‌دلیل بارنامه صوری و دریافت غیرقانونی سوخت
گامی تازه در استانداردسازی و توسعه صنعت غذا در فارس