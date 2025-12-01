باشگاه خبرنگاران جوان _ سید عباس صالحی شامگاه دوشنبه در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که با حضور نمایندگانی از ۲۳ کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: همه می‌دانیم که پرده سینما یکی از رسانه‌ها و ابزارهای مهم برای ایجاد پیوندهای فرهنگی و تمدنی میان مردم جهان است.

وی افزود: سینما به عنوان یک رسانه فراگیر، می‌تواند در تقارب ملت‌ها و تمدن‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

صالحی ادامه داد: جهان امروز از دریچه سینما دیده، روایت و تفسیر می‌شود؛ بنابراین این هنر ظرفیت بالایی برای بازتاب ارزش‌های مشترک انسانی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتبار این جشنواره و اجلاس، می‌توانیم همکاری‌های مشترک خود را گسترش دهیم تا به جهانی انسانی‌تر دست یابیم.

