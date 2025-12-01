فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گیلان از توقیف خودروی حامل ماهی خاویاری قاچاق در شهرستان لنگرود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کامران فلاح، فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گیلان گفت: در راستای کنترل صید و صیادی و حفاظت از ذخایر آبزیان استان مأموران این یگان در پی کسب گزارشی مبنی بر فعالیت فردی در امر خرید و فروش ماهیان خاویاری شهرستان‌های همجوار، موضوع را در دستور کار قرار دادند.

او افزود: مأموران پس از شناسایی خودروی این فرد طی عملیاتی مشترک با انتظامی این شهرستان در بازرسی از خودرو متهم تعداد ۱۰۳ کیلوگرم ماهی خاویاری قاچاق بدون هر گونه مدارک قانونی حمل کشف کردند.

فرمانده یگان حفاظت منابع آبزیان شیلات گیلان با اشاره به دستگیری یک نفر متهم و معرفی به مراجع قضایی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی این تعداد ماهی قاچاق را یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال اعلام کردند.

