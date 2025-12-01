باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیر دفتر هیئت مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرکسازی در شمال کرانه باختری، با هشدار درباره طرح جدید رژیم اشغالگر صهیونیستی، از تلاش این رژیم برای قطع ارتباط میان استانهای نابلس و جنین خبر داد.
وی روز دوشنبه تأکید کرد که اشغالگران صهیونیست با بهانه قرار دادن «حفاظت از سایتهای باستانی»، قصد مصادره حدود هزار دونم (معادل تقریبی یک میلیون متر مربع) از اراضی فلسطینیان در مناطق سبسطیه، المسعودیه و برقه واقع در استان نابلس را دارند.
این مقام فلسطینی با تشریح ابعاد این طرح، خاطرنشان کرد که هدف اصلی از اجرای آن، ایجاد گسست جغرافیایی و قطع پیوند حیاتی میان استان نابلس و جنین است. چنین اقدامی در راستای تداوم سیاستهای تکهتکه کردن سرزمینهای فلسطینی و تشدید محاصره جوامع فلسطینی صورت میگیرد.
وی همچنین فاش کرد که رژیم اشغالگر در نظر دارد کنترل ۶۳ سایت باستانی در کرانه باختری را به دست گیرد که از این تعداد، ۵۹ سایت در استان نابلس قرار دارد. این اقدام نه تنها نقض آشکار حقوق مالکیت فلسطینیان است، بلکه بخشی از برنامه بلندمدت رژیم صهیونیستی برای تحکیم حاکمیت خود بر کرانه باختری و محو هویت تاریخی فلسطین محسوب میشود.
این گزارش در شرایطی منتشر میشود که رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک در حال گسترش شهرکهای غیرقانونی خود در کرانه باختری است و با مصادره زمینهای فلسطینیان، واقعیتهای جغرافیایی و دموگرافیک منطقه را به نفع خود تغییر میدهد.
منبع: مرکز اطلاع رسانی فلسطین