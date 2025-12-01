رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بیش از ۲۰ هزار بیمار مبتلا به اچ آی وی در کشور تحت درمان هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر هنگامه نامداری‌تبار روز دوشنبه به مناسبت روز جهانی ایدز، گفت: امروز اچ‌آی‌وی یک بیماری عفونی قابل کنترل است که اگر ابتلا افراد به موقع تشخیص داده و دارو مصرف کنند، نه تنها می‌توانند زندگی سالم و طولانی داشته باشند بلکه از انتقال بیماری به دیگران نیز جلوگیری می‌شود.

وی با بیان اینکه خدمات درمانی در کشور کاملاً رایگان و محرمانه ارائه می‌شود، اظهار کرد: افراد می‌توانند حتی با نام مستعار به مراکز مشاوره بیماری‌های رفتاری مراجعه کنند و بدون نگرانی از انگ اجتماعی یا قضاوت دیگران، تحت آموزش، مشاوره و تست قرار گیرند.

دکتر نامداری‌تبار با اشاره به آمار بیماران در کشور گفت: در حال حاضر بیش از ۲۰ هزار بیمار مبتلا به اچ آی وی در ایران زندگی می‌کنند که بالغ بر ۹۴ درصد آن‌ها با مصرف منظم دارو سطح ویروس در خونشان به حدی پایین آمده که دیگر قابلیت انتقال به دیگران را ندارند.

به گفته وی، این شرایط تا زمانی ادامه دارد که داروها قطع نشود و مشابه بیماری دیابت نیازمند مصرف مداوم دارو است.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ادامه داد: درمان قطعی زمانی محقق می‌شود که ویروس به طور کامل از بدن حذف شود، اما در شرایط فعلی بیماری قابل کنترل است و بیماران می‌توانند با مصرف منظم دارو زندگی طبیعی و پرنشاطی داشته باشند.

وی با اشاره به موفقیت‌های درمانی در کشور تأکید کرد: بیش از سه سال است که مادران باردار مبتلا به HIV در ایران، با مصرف منظم دارو و تحت مراقبت‌های پزشکی، همگی نوزادان سالم به دنیا آورده‌اند و هیچ موردی از انتقال ویروس از مادر به جنین گزارش نشده است.

وی این دستاورد را خبر بسیار امیدوارکننده دانست و گفت: این موفقیت نشان می‌دهد که با تشخیص به موقع و درمان مناسب، می‌توان از انتقال بیماری جلوگیری کرد و آینده‌ای روشن برای بیماران و خانواده‌های آنان رقم زد.

دکتر نامداری‌تبار ابراز امیدواری کرد: با ادامه پویش‌های اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی، موارد جدید ابتلا کاهش یابد و بیماران مبتلا بتوانند با درمان مناسب زندگی سالم و فعال داشته باشند.

منبع: وزارت بهداشت

برچسب ها: ایدز ، ویروس ایدز
