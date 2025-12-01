بالاکتفی گفت: به منظور پیشگیری از شیوع آنفولانزا صرفا مدارس ابتدایی یزد برای دو روز آینده غیرحضوری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد گفت: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماری‌های تنفسی با موضوع آنفلوآنزا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و قطع زنجیره آن، صرفا کلاس دانش آموزان مقطع ابتدایی، روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار می‌گردد.

وی افزود: پیش دبستانی‌ها و مهد‌های کودک نیز در این دو روز تعطیل می‌باشند.

بالاکتفی گفت: از عموم مردم تقاضا داریم به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع این بیماری، نسبت به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی کوشا باشند.

منبع:روابط عمومی