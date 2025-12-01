شهردار شیراز بر تسریع مجوزها و رفع موانع در طرح توسعه بیمارستان خیرساز مادر و کودک غدیر تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسن اسدی با حضور در بیمارستان مادر و کودک غدیر از روند اجرای طرح توسعه این مرکز درمانی بازدید کرد و بر ضرورت تسریع در صدور مجوزها، ایجاد دسترسی دوم و اصلاح نقاط حادثه‌خیز مسیرهای ورودی بیمارستان تاکید کرد.

شهردار شیراز با اشاره به اهمیت مراکز تخصصی مادر و کودک در ارائه خدمات سلامت گفت: شهرداری از همه ظرفیت‌های خود برای رفع موانعی که در چارچوب وظایف مدیریت شهری قرار دارد استفاده خواهد کرد تا هم خدمات درمانی ارتقا یابد و هم آرامش و ایمنی بیشتری برای شهروندان فراهم شود.

طرح توسعه این بیمارستان در زمینی به مساحت ۶ هزار مترمربع که توسط سیمین مدرسی خیر بیمارستان ساز و برگزیده عرصه سلامت فارس اهدا شده است با همکاری خیریه مدرسی و مجمع خیرین سلامت فارس اجرا می‌شود و هدف آن ارتقای کیفیت خدمات درمانی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات سلامت است.

علی‌اکبر رامجردی‌ مدیرعامل مجمع خیرین تامین سلامت فارس نیز در حاشیه این بازدید با قدردانی از نگاه حمایتی مدیریت شهری در تمام امور عمرانی،فرهنگی ،اجتماعی و خدمات رسانی به شهروندان گفت: این طرح در نقطه‌ی تعیین‌کننده ای قرار دارد و همراهی شهرداری در تسریع تغییر کاربری زمین، صدور مجوزهای ساخت و اصلاح مسیرهای دسترسی، آغاز عملیات عمرانی این طرح را تسهیل می‌سازد.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس در تشریح مشخصات این پروژه گفت: این طرح شامل راه‌اندازی درمانگاه‌های تخصصی جدید، توسعه اتاق‌های عمل و بخش‌های جراحی، گسترش خدمات IVF و ناباروری، ایجاد بخش‌های تحقیقاتی نوین با محوریت ژن‌درمانی، احداث پارکینگ جدید برای رفع مشکل شیب زمین و فراهم‌سازی فضاهای خدماتی برای همراهان بیماران است.

او افزود: زیربنای طرح بین ۶ تا هشت هزار مترمربع و هزینه ساخت آن حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان خواهد بود که در صورت صدور مجوزها، پروژه ظرف سه سال تکمیل می‌شود.

رامجردی گفت: بیمارستان مادر و کودک غدیر از ابتدای تأسیس نمونه موفق مدیریت مشترک میان خیرین، دانشگاه علوم پزشکی بوده و این الگو ادامه خواهد داشت.

او با تاکید بر جایگاه بیمارستان غدیر بیان کرد: این مرکز یکی از مهم‌ترین مراکز تخصصی زنان، اطفال، IVF و ناباروری در جنوب کشور است و توسعه این خدمات ضرورتی حیاتی و مطالبه جدی مردم و پزشکان به شمار می‌رود.

مدیرعامل مجمع خیرین سلامت فارس، ضمن قدردانی از همراهی شهردار شیراز، اظهار کرد: بنا به نگاه آینده نگر شهردار شیراز، در امور خدمات رسانی به شهروندان... تسریع در روند صدور مجوزهای ساخت این مرکز درمانی و برنامه ریزی جهت ایجاد دسترسی دوم و اصلاح دوربرگردان خطرناک ورودی بیمارستان در راستای همگامی با خیرین گره گشا خواهد بود.

منبع: مجمع خیرین فارس