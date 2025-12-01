وزیر دفاع هلند از امضای قرارداد مشترک تولید پهپاد با همتای اوکراینی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روبن برکلمانس، وزیر دفاع هلند، روز دوشنبه اعلام کرد که قرارداد مشترک تولید پهپاد را با همتای اوکراینی خود، دنیس شمیحال، امضا کرده است.

این دو وزیر پیش از نشست شورای امور خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل دیدار کردند. برکلمانس تأیید کرد که این توافقنامه تولید مشترک با عنوان «با اوکراین بساز» (Build With Ukraine)، تولید هواگرد‌ها در هر دو کشور را پیش‌بینی می‌کند.

وزارت امور خارجه هلند امروز پیش از این، یک بسته جدید کمک نظامی ۲۵۰ میلیون یورویی به اوکراین را در چارچوب ابتکار فهرست اولویت‌دار نیاز‌های اوکراین (PURL) ناتو افشا کرد. این بسته شامل تأمین سلاح‌هایی مانند سیستم‌های دفاع هوایی و جنگنده‌های اف-۱۶ خواهد بود.

منبع: خبرگزاری فرانسه

