باشگاه خبرنگاران جوان - کامبیز میرکریمی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه درمورد لزوم هماهنگی دستگاهها برای معافیت تجارت آزاد گفت: تا حدی دستگاههای کشور همسو با یکدیگر حرکت نمیکنند و از طرفی، سازمان توسعه تجارت تلاش زیادی کرد و مذاکرات سخت و جدی داشت و در این میان، با ترکیه چالش جدی وجود داشت.
میرکریمی ادامه داد: آن چه به کشورهای اتحادیه اوراسیا صادر میکنیم عمدتاً کالاهای مصرفی نهایی با ارزش افزوده بالا هستند و آن چه که وارد میکنیم نهادههای تولید و عمدتاً کالاهای نهایی هستند که باعث کاهش هزینههای تولید میشوند و بیشترین چالش با این موضوعات را داشتهایم.
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران و روسیه افزود: همه دستگاهها باید برای معافیت تجارت آزاد کمک کنند. چون ما از کشورهای مقابل خواستیم که تعرفه کالاها را صفر کنند و ممنوعیت ایجاد نکنند و این اتفاق هم افتاده است؛ به طوریکه روسیه بعد از جنگ اوکراین یک سری محدودیتها را برای ممنوعیت بعضی از کالاهای خاص و حساس ایجاد کرد. اما این موضوع شامل ایران نشد و اگرچه خیلی از کشورها در تلاش برای امضا کردن این موافقتنامه تجارت آزاد منطقه بزرگ هستند. اما ایران جزء اولین کشورهایی بوده که موافقت نامه تجارت آزاد را امضا کرده است.