رئیس سازمان صداوسیما با حضور در کمپ تیم‌های ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی با علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی و اعضای تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی با حضور در جمع قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی از جایگاه ارزشمند ورزش کشتی و تلاش‌های قهرمانان ایرانی در عرصه جهانی سخن گفت و با اشاره به آیه شریفه «فَلَآ أُقسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ» عنوان کرد: در ابتدای این دیدار به یاد این آیه قرآن افتادم که خداوند به جایگاه ستارگان قسم می‌خورد و این همت والای شما قهرمانان کشتی ایران به‌عنوان ستارگانی در آسمان ورزش، درخششی بی‌بدیل دارد.

وی با بیان اینکه افتخارات شما از آنِ مردم ایران است، گفت: شما با زحمات بی‌وقفه‌تان در اردو‌ها و میادین مختلف، افتخار آفریدید و توانستید قلب مردم ایران را شاد کرده و قهرمانی را برای کشور عزیزمان به ارمغان بیاورید.

جبلی با اشاره به اهمیت کشتی به‌عنوان ورزش ملی و هویتی ایران، افزود: کشتی برای ما تنها یک ورزش نیست، بلکه نماد هویت، فرهنگ و تاریخ ماست. امروز به خود می‌بالیم که در خدمت ورزش ارزشمندی هستیم که از دیرباز در فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است.

رئیس صداوسیما ضمن قدردانی از فدراسیون کشتی برای فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب این ورزش که آن را به سطح جهانی ارتقا و الگویی از مدیریت اخلاق‌مدار و حرفه‌ای در عرصه ورزش ارائه داده است، گفت: کشتی باید سرمشق تمام رشته‌های ورزشی کشور باشد.

در ادامه، وی با اشاره‌ای درخور به شکوه‌آفرینی‌های کشتی ایران در آوردگاه‌های بین‌المللی، تصریح کرد: امروز مسیر پیشِ‌روی شما سخت‌تر از همیشه است؛ چراکه با افتخاراتی که در میادین جهانی رقم زده‌اید، خود به مرتبه‌ای از رکوردشکنی رسیده‌اید که گام نهادن فراتر از آن، تنها با تداوم همان روحیه فتح قله‌ها ممکن است. هنگامی که هر دو رشته کشتی آزاد و فرنگی بر بلندای قهرمانی جهان ایستاده‌اند، دیگر مرتبه‌ای برتر جز استمرار رکوردشکنی و افزودن بر صفحات زرین این حماسه باقی نمی‌ماند.

جبلی تصریح کرد: ما به‌عنوان رسانه ملی وظیفه داریم که شما را در این مسیر حمایت کنیم و در برابر چشم جهانیان دستاورد‌های شما را به نمایش بگذاریم.

رئیس صداوسیما همچنین به تأثیر کشتی بر سایر رشته‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: کشتی امروز الگویی برای تمام رشته‌های ورزشی کشور است. این تنها قهرمانی در میدان نیست که اهمیت دارد، بلکه قهرمانی در اخلاق، مرام، وطن‌پرستی و باور به هویت ایرانی است که شما با رفتار و کردار خود مبین آن بودید.

وی تصریح کرد: ورزش کشتی اکنون برای ما نماد و نشانه‌ای از باور به مقدسات کشور و پرچم است.

جبلی با اشاره به رفتار عزت‌آفرین کشتی‌گیران در مسابقات جهانی عنوان کرد: وقتی در مسابقات بین‌المللی امیرحسین زارع پس از موفقیت، مقابل پرچم ایران زانو می‌زند و سلام نظامی می‌دهد، ۹۰ میلیون ایرانی احساس غرور می‌کنند.

رئیس صداوسیما با تأکید بر اینکه صداوسیما در همه سال‌ها خود را خادم این رشته پرافتخار دانسته و هیچ‌گاه در این همراهی ادعایی یا منّتی نداشته است، بیان کرد: حمایت از کشتی برای ما نه یک انتخاب که یک مسئولیت ملی است. ما وظیفه داریم در همه میدان‌ها در کنار شما بایستیم و از تلاش‌ها و افتخاراتتان پشتیبانی کنیم. از این پس نیز همچون گذشته، هم‌قدم و شما خواهیم بود تا مسیر فتح قله‌های تازه و کامیابی‌های درخشان، با قوت و شکوه بیشتری ادامه یابد.

جبلی ضمن ارائه پیشنهاد راه‌اندازی کانال تلوبیونی مختص ورزش کشتی، برای قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی در آوردگاه‌های پیشِ‌رو، به‌ویژه رقابت‌های المپیک ۲۰۲۸ آرزوی توفیق کرد و گفت: مسیر پرافتخار شما را مسیری ملی و حیاتی می‌دانیم؛ ازاین‌رو با تمام توان و از سر مسئولیت، دوشادوش شما خواهیم ایستاد. خدمت به شما پرچم‌داران این سرزمین، افتخاری است که خود را به آن متعهد می‌دانیم و در این راه از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد.

