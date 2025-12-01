باشگاه خبرنگاران جوان - میرزا یونس استادسرایی معروف به میرزا کوچک خان در سال ۱۲۵۷ هجری شمسی در رشت به دنیا آمد و ۱۱ آذر ۱۳۰۰ هجری شمسی در برف و بوران جنگلهای ییلاق آلاله پشت منطقه سیاه خانی در ارتفاعات شهرستان ماسال گرفتار یخبندان شد و در سن ۴۳ سالگی به شهادت رسید.
میرزا کوچک، سردار بزرگ نهضت جنگل
ستاد مردمی بزرگداشت سالگرد شهادت میرزا کوچک جنگلی با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد:
«وقت حضور است، به رخ کشیدن حضور میرزا و انبوه فرزندانش به دشمنان دیرینه ایران. به نیابت از دانشمند شهید سید محمدرضا صدیقی صابر و چشم انتظار بازگشت بانوی دیلمان، مهدیه اسفندیاری قدم در راه مینهیم.»
سومین کاروان پیادهروی خانوادگی، گرامیداشت یکصد و چهارمین سالگرد شهادت سردار جنگل ساعت ۱۵ فردا (سهشنبه یازده آذر ماه) از سبزه میدان رشت به سمت سلیمانداراب (مزار میرزا کوچک خان) برگزار میشود.
در این اطلاعیه همچنین آمده است: با خانواده میآییم، هر نفر با یک شاخه گل برای گلباران مقبره میرزا کوچک که مثل درختان جنگل، سبز و ایستاده مانده است.
۱۰۴ سال از شهادت میرزا گذشت
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گیلان نیز به مناسبت فرا رسیدن ۱۱ آذر ماه (سالگرد شهادت میرزا کوچک خان جنگلی) بیانیهای صادر کرد.
در بخشهایی از این بیانیه آمده است: یازدهم آذر، سالگرد شهادت بزرگمردی است که نام پرآوازهاش با ایمان، غیرت و آزادگی در تاریخ این سرزمین بزرگ گره خورده است. سردار جنگل، میرزا کوچکخان جنگلی، روحانی مجاهدی بود که با الهام از آموزههای دین مبین اسلام و تأسی از فرهنگ عاشورا، در برابر سلطهگران و زیادهخواهان ایستاد و جان خود را در مسیر حفاظت از عزت و استقلال ملت ایران فدا نمود. این مبارز نستوه و یارانش با عدالتخواهی، ظلمستیزی و شهادتطلبی، تاریخ پر افتخار گیلان و ایران را به شرافت و مقاومت مزین ساختند.
ضمن بزرگداشت نام و یاد شهدای راه حق و حقیقت، به ویژه شهید روحانی و مجاهد نستوه، میرزا کوچکخان جنگلی و تأکید بر ضرورت تبیین اندیشه سردار جنگل، از عموم مردم ولایتمدار و همیشه در صحنه استان دعوت میشود با شرکت در مراسم و برنامههای متعدد بزرگداشت این شخصیت برجسته، یاد و خاطره رهروان راه حق و آزادی و منادیان استکبارستیزی و مقاومت در برابر ظلم را زنده نگه دارند.