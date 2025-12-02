باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه لبنان گفت: تهدیداتی که امروز رژیم صهیونیستی نسبت به لبنان، منطقه و کشورمان دارد برای این است که در درون خود این رژیم بهدنبال این هستند که منطقه را همیشه ناآرام جلوه دهند و آرامش مردم منطقه را به هم بزنند.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس اظهار کرد: اقداماتی که رژیم صهیونیستی در رابطه با ترور افراد و اشخاص دارد و به آخرین تروری که انجام دادند یعی ترور شهید طباطبایی بایستی که یک پاسخ دندانشکن داده شود البته متاسفانه دولت لبنان یک حالت انفعالی به خودش گرفته و امکانات دفعی هم ندارند و امور هم که بایستی محول شود به حزبالله، متأسفانه اینها استنکاف میورزند.
این نماینده مجلس میگوید یقیناً رژیم صهیونیستی اگر یک درس محکم و عبرتآمیز نگیرد، همینطور میخواهد که تجاوزات خودش را به سوریه، لبنان و به کشورهای دیگر ادامه دهد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: ما میدانیم که پشتیبان و حامی اصلی این رژیم گستاخ آمریکاییها و با همراهی تعدادی از کشورهای اروپایی هستند و در جنگ ۱۲ روزه بعد از شکست سنگین و عمیقی که به آن وارد شد بلافاصله دیدیم سه کشور اروپایی بحث «اسنپبک» را مطرح کردند و بعد که موضوع اسنپبک به جایی نرسید به شورای حکام آژانس انرژی اتمی رفتند و علیه کشورمان قطعنامه صادر کردند که اینها نشاندهنده این است که خباثتشان پایانیافتنی نیست و ما در دوران دفاع مقدس ۸ ساله دیدیم که همین آلمان سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار داد؛ انگلیس توپهای دوربردش را داد و فرانسه هم هواپیمای میراژ به صدام داد.
جوکار تصریح کرد: در شرایط فعلی باید بهدنبال قدرت باشیم و قدرتآفرینی کنیم. مؤلفه اصلی که ما امروز به دنبالش هستیم، تولید قدرت همراه با اقتدار است.
نماینده مردم یزد، اشکذر، بخش ندوشن و دهستان سورک در مجلس اضافه کرد: قدرت ما در در سایهٔ ملت ماست که بایستی در صحنه باشد؛ که ملت ما در همهٔ صحنهها بودهاند. در سایه تجهیزات دفاعی ماست و بحث آفندی و موشکهای ما باید تقویت شود. ما در اولویت اول بایستی اقدامات بازدارنده نسبت به دشمنان داشته باشیم. اگر ما این اقدامات را انجام بدهیم و حتی به سمت عملیات پیشدستانه برویم، قطعاً موفق خواهیم بود.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس اظهار کرد: این رژیم و دولت آمریکا باید بدانند که ایران اسلامی محکم، استوار و مقتدر ایستاده و ملت هم پشتیبانی میکند. یقین بدانید این خرابیهایی که به رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه تحمیل شد و یکسوم تلآویو نابود شد، اینها بهشدت ترس و وحشت دارند و آنچه اعلام میکنند یاوهگویی است و میخواهند بستر را بسنجند.
این نماینده مجلس میگوید در داخل کشور آنچه را که مقام معظم رهبری بیان میکنند، بر اساس آن همگی همراهی کنند. بحث مذاکرات را بارها حضرت آقا، حتی در فرمایشات اخیرشان در مناسبت هفتهٔ بسیج، اعلام کردند که بحث مذاکره منتفی است. ما مذاکرهای نداریم، اما عدهای در داخل کشور باز مسائلی را کذب مطرح میکنند که بحث مذاکرات مطرح است و این بحثها تو دل مردم خالیکردن است و هیچ چیز دیگری ندارد.
جوکار اظهار کرد: مردم ما با قوت و قدرت ایستادهاند و قطعاً دشمن در برابر این قدرت و اقتدار کشور و ملت ما نمیتواند بایستد و ما نباید فریب بعضی از حرکتهایی که اینها در سطح منطقه دارند انجام میدهند را بخوریم.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بیان کرد: مقاومت زنده است و حزبالله امروز آمادگی کامل و کافی برای دفاع دارد و هیچ مشکلی نداریم. جبههٔ مقاومت در عراق هم امروز واقعاً آماده است و اینها نقطههای قوت ماست لذا با داشتن این همه نقطهٔ قوت، ما بایستی مقتدرانه در برابر دشمن بایستیم.