پس از آنکه عباس پالیزدار ادعا‌هایی را در مورد افراد مختلف مطرح کرد، با شکایت شاکیان خصوصی مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از آنکه عباس پالیزدار ادعاهایی را در مورد افراد مختلف مطرح کرد، با شکایت شاکیان خصوصی مواجه شد. پس از احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست اسناد ادعاهای خود را به مقام قضایی ارائه کند. وی در دادگاه نیز مدرکی برای اثبات ادعاهایش ارائه نداد حال پالیزدار با حکم دادگاه محکوم شد و ساعتی پیش برای اجرای حکم دستگیر شد.

اظهارات عباس پالیزدار در مورد افراد مختلف، شکایت شاکیان خصوصی علیه وی را به همراه داشت. پس از طرح شکایت شاکیان خصوصی علیه عباس پالیزدار پرونده وی در مرجع قضایی بررسی شد.

با احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست ادعاهای خود در مورد افراد مختلف را اثبات کند. در عین حال شاکیان عباس پالیزدار مستندات زیادی در رد ادعاهای پالیزدار در دادگاه ارائه کردند و او در دادگاه مدرکی برای اثبات ادعاهای خود ارائه نداد که در نهایت منجر به محکومیت فرد مورد اشاره شد.

در پی قطعی شدن حکم محکومیت پالیزدار، وی ساعتی پیش بازداشت و برای اجرای حکم به زندان معرفی شد.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه 

برچسب ها: عباس پالیزدار ، قوه قضائیه ، شاکی خصوصی
خبرهای مرتبط
افشاگری بی‌سابقه عباس پالیزدار علیه مرتضوی
سخنگوی قوه قضاییه:
سه سارق مسلح به اتهام محاربه به اعدام محکوم شدند/ صدور حکم پرونده فساد در فوتبال ظرف ۲ ماه
عقربه شفافیت روی «۱۰:۱۰ دقیقه»؛
پالیزدار: عملکرد وزیر سابق صمت در موضوع خودرو باید رسیدگی شود/اتهامات «عراقچی» را ضابطین قضایی هم نمی دانستند/آذری‌جهرمی استاد ما است/ افشاگری اگر دقیق نباشد جز تخریب کار دیگری نمی‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
قاتل وکیل جوان دستگیر شد
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
وام ۲۰۰ میلیونی و حمایت بیمه‌ای برای اشتغال معلولان؛ برنامه‌های جدید بهزیستی تهران
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
علت ممنوعیت تردد خودرو‌های برقی در روز‌های آلوده چیست؟
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
باند فریب و سرقت متلاشی شد؛ طلاها را ذوب کردند، پلیس ردشان را زد
آخرین اخبار
عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد
دعوت از جاماندگان حج ۱۳۹۹ برای تشرف به حج تمتع آتی
خدمات مراکز تعویض پلاک طبق روال ادامه دارد
اطلاعیه نحوه فعالیت واحد‌های قضایی و اداری استان تهران در روز یازدهم آذر ماه
اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل/ تردد خودرو‌های برقی و هیبریدی بلامانع است
پایان عملیات پلیس در ری؛ ۱۶ متهم بازداشت شدند
پیام تبریک سردار رادان به مناسبت روز مجلس شورای اسلامی
توصیه‌های ضروری ویژه رانندگان در روز‌های آلودگی هوا + فیلم
واریز مرحله پنجم تسهیلات قرض‌الحسنه بازنشستگان
تأکید رئیس سازمان حج و زیارت بر تقویت اعزام‌ها از مرز خسروی
تداوم آموزش غیرحضوری دانشگاه‌ها و مدارس استان تهران برای ۱۱ آذرماه
حساب سرپرستان خانوار دارای مادر باردار و فرزند شیرخوار زیر ۲ سال از امروز شارژ می‌شود
بررسی پروژه‌های عمرانی تکمیل شده در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ + فیلم
اولویت‌هایی که برای حل مشکلات تهران وجود دارد + فیلم
ثبت نام در کاروان‌های حج ۱۴۰۵ از ۱۵ آذر آغاز می‌شود
همه شهدای جنگ ۱۲ روزه تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند
پزشکی قانونی ایران، یکی از نهاد‌های برجسته منطقه در مدیریت اجساد است
تحول در حقوقی و املاک منطقه ۱۰؛ پرونده‌های رهاشده پس از ده‌ها سال تعیین‌تکلیف شدند
مرگ اپراتور جرثقیل در حادثه صبحگاهی خیابان شریعتی/ هشدار آتش‌نشانی درباره نواقص فنی و ایمنی جرثقیل‌ها
تمرکز کمیسیون فراجا بر توسعه و امنیت پلیس راه آهن
کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران امروز تشکیل جلسه می‌دهد
صدور ۲۸۰۰ سند تک‌برگی برای املاک شهرداری تهران
تاکید رئیس قوه قضاییه بر پاسداری و حراست از اصول قانون اساسی
راهبرد اصلی شهرداری تهران در حوزه کاهش آلودگی هوا
تردد خودرو‌های هیبریدی و برقی در طرح زوج و فرد ممنوع نیست
الگوی مصرف موادمخدر در زنان پرخطرتر از مردان است
چرا آینده اقتصاد ایران از مسیر تقویت نیروی کار می‌گذرد؟
آماده‌باش هلال‌احمر همزمان با ورود سامانه بارشی به نیمه غربی کشور
مهم‌ترین چالش افراد دارای معلولیت، حضور فعال در جامعه است
شاکی مخفیانه از همسرم فیلم می‌گرفت