مدیرکل مدیریت بحران یزد از وقوع آتش سوزی در سه واحد تولیدی در شهرک فولاد اشکذر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ احسان بالاکتفی، دوشنبه شب در گفت و گو با خبرنگار گفت: سه واحد تولیدی در شهرک فولاد اشکذر دچار آتش سوزی شد که این واحدها به طور کامل در آتش سوختند.

وی افزود: این آتش سوزی در ساعت ۱۴ و ۲۰ دقیقه رخ داد که بلافاصله نیروهای امدادی از ایستگاه‌های آتش نشانی یزد، اشکذر و شهرک صنعتی فولاد به محل حادثه اعزام شدند.

وی اظهار کرد: آتش سوزی کنترل و از سرایت به سایر واحدهای تولیدی دیگر جلوگیری شده است.

بالاکتفی اضافه کرد: این آتش سوزی تلفات جانی و مصدوم نداشته است.

وی علت آتش سوزی را خطای انسانی در انبار ضایعات بیان کرد.

منبع ایرنا