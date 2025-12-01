باشگاه خبرنگاران جوان - آیتالله جواد فاضل لنکرانی در آیین افتتاحیه چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه که امروز در سالن همایشهای آستان مقدس امامزاده سید علی (ع) برگزار شد ضمن تقدیر ویژه از اداره اوقاف قم و رئیس آن، حجتالاسلام اسکندری، تأکید کرد: یکی از برکات بزرگ نظام و انقلاب اسلامی این است که قرآن، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه وارد صحنه زندگی مردم شده و امروز بیش از گذشته مورد توجه قرار میگیرد.
وی افزود: سهم قرآن قابل مقایسه با هیچ کتابی نیست و پس از انقلاب، توجه به تلاوت، معارف و تدبر در قرآن جهش چشمگیری داشته است.
مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار (ع) خاطرنشان کرد: قرآن فقط کتاب قرائت نیست؛ اگر جامعه، مسئولان، حوزهها و دانشگاهها از حقیقت این کتاب دور باشند، گرفتار خسران بزرگی میشوند. خدای متعال در آیه «الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ یَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِکَ یُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمَنْ یَکْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» میفرماید که ایمان واقعی به قرآن در گرو ادای حق تلاوت است؛ و ترک این حق، مرتبهای از کفر به کتاب الهی است.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به اینکه حق تلاوت در روایات به معنای تبعیت کامل از دستورات قرآن معرفی شده، گفت: قرآن کتابی جامع است؛ کتاب عقیده، اخلاق، سیاست، اجتماع، تربیت و همه ابعاد زندگی انسان. این کتاب رموز اصلی هدایت را در خود دارد و هیچکس بدون قرآن به هدایت نمیرسد. عرفانهای نوظهور که مردم را از قرآن و سنت دور میکنند، راه به جایی ندارند.
این استاد حوزه علمیه قم با نقل دیدگاه برخی بزرگان حوزه افزود: قرآن انسان را متخلّق به اسما و صفات الهی میکند؛ نه فقط در ظاهر قرائت، بلکه در عمق جان. وقتی انسان با قرآن انس پیدا کند، نور به دل او وارد میشود و کلید هدایت را به دست میآورد.
وی با تأکید بر اینکه اطلاع جامعه از قرآن هنوز کافی نیست ادامه داد: با وجود زحمات فراوان نهادهای قرآنی، هنوز نخبگان ما آنگونه که باید از حقیقت قرآن آگاهی ندارند. تمسک به قرآن یعنی تبعیت عملی در واجبات، محرمات، اخلاقیات، سیاست و اجتماع. اگر مسئول یا دانشگاهی یا حوزهای در عمل به قرآن بیتوجه باشد، مشکل از همینجاست.
آیتالله فاضل لنکرانی با اشاره به آیه «وَٱلَّذِینَ یُمَسِّکُونَ بِٱلۡکِتَٰبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَا نُضِیعُ أَجۡرَ ٱلۡمُصۡلِحِینَ» گفت: این آیه تصریح میکند که تنها راه اصلاح جامعه، تمسک به قرآن است؛ نه صرف قرائت. قرائت نور است، اما آنچه انسان را بالا میبرد، قرآنِ مورد عمل است.
وی در ادامه خطاب به نهادهای فرهنگی کشور پیشنهاد داد: اوقاف، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد باید آیات متناسب با هر قشر را استخراج و تبیین کنند. نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، مجلس، بازار و دیگر بخشهای جامعه هرکدام آیات ویژه خود را دارند. امنیت، امانت، بیتالمال، خانواده، همه در قرآن دستور و چارچوب روشن دارند، اما ما این ظرفیت را آنگونه که باید، فعال نکردهایم.
استاد حوزه علمیه قم افزود: قرآن معیار اداره جامعه است و کسی نمیتواند بگوید تنها با عقل بشری جامعه را پیش میبرد. عقل محترم است، اما محدود. بسیاری از ارزشها مثل شهادت، مقاومت و ایثار را عقل به تنهایی درک نمیکند؛ این قرآن است که آنها را تبیین میکند.
فاضل لنکرانی با اشاره به وظایف مسئولان گفت: از رهبری معظم انقلاب تا پایینترین سطح مدیریت کشور، موظف به تمسک به قرآن هستند. اما متأسفانه در بسیاری از حوزهها نشانی از تمسک عملی دیده نمیشود. بازار قم زمانی با تلاوت قرآن آغاز میشد؛ امروز چقدر از آن باقی مانده است؟
این استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه قرآن قویترین مرشد و موعظهگر انسان است خاطرنشان کرد: هرکس در زندگی دچار مشکل، ناراحتی یا بنبست شد، باید به قرآن پناه ببرد و با آن انس بگیرد. قرآن حبلالله المتین است و هیچ موعظهگری قویتر از آن وجود ندارد.
وی در پایان گفت: برای اصلاح جامعه نسخه دیگری جز قرآن نداریم. اگر جامعهای از قرآن دور شد، نتیجهای جز فساد، سردرگمی و انحطاط نخواهد داشت. تمسک به قرآن راهی است که خداوند برای سعادت بشر قرار داده و مصلحان واقعی کسانیاند که این مسیر را در زندگی فردی و اجتماعی دنبال کنند.
مسابقات معارفی امسال با مشارکت ۴۰ هزار نفر به اوج خود رسید
حجتالاسلام والمسلمین عباس اسکندری هم در آیین افتتاحیه مسابقات سراسری قرآن کریم در بخش معارف قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، با اشاره به راهیابی ۱۰۰ نخبه قرآنی از میان ۴۰ هزار شرکتکننده به مرحله نهایی مسابقات معارفی، گفت: قم به عنوان مرکز تولید و ترویج معارف قرآن، میزبان شایسته این رقابتهاست و دوره امسال باشکوهتر از سالهای گذشته برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه برگزاری هر محفل قرآنی باید با ذکر صلوات و توسل به اهلبیت آغاز شود، تأکید کرد که جامعه اسلامی همچنان عطر شهادت و ولادت حضرت فاطمه زهرا را در دل خود دارد و تبرک به مقام این بانوی بزرگوار میتواند مسیر برگزاری برنامهها را نورانیتر کند.
وی ضمن ادای احترام به شهدای انقلاب، امام راحل و نیز آرزوی سلامتی و عزت برای رهبر انقلاب، حضور خانوادهها، روحانیون، اساتید دانشگاه و جانبازان را در این برنامه نشانه ظرفیت معنوی و علمی قم دانست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با قدردانی از حضور نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه قم و نیز استاندار قم که مسئولیت ستاد برگزاری مسابقات سراسری معارفی را بر عهده دارد، گفت: با مدیریت هماهنگ و دقیق این مجموعه، امید میرود مسابقات امسال نسبت به سالهای گذشته باشکوهتر برگزار شود.
وی همچنین از حضور مدیران دستگاهها، اساتید دانشگاه و مسئولان مرکز قرآنی سازمان اوقاف قدردانی کرد و نقش آنان را در ارتقای کیفیت برگزاری این رویداد مهم دانست.
اسکندری با اشاره به چهار سال سابقه برگزاری مسابقات معارفی قرآن کریم، نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در قم اظهار کرد: این مسابقات در دو سال نخست به صورت ملی برگزار شد و در سال سوم بخش بینالملل نیز به آن افزوده شد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم حضور طلاب جامعهالمصطفی العالمیه را در این رقابتها از جلوههای مهم بینالمللی مسابقات دانست و از تلاش مسئولان این مرکز قدردانی کرد.
اسکندری قم را امالقرای جهان اسلام توصیف کرد و افزود: تمرکز مفسران، موسسات قرآنی، پژوهشگران نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه در این شهر نشان میدهد که انتخاب قم برای برگزاری مسابقات تصمیمی کاملاً درخور بوده است.
وی تأکید کرد: هر چند این حرکت هنوز نوپاست، اما ظرفیت گسترده قم در آینده عمقبخش این مسابقات خواهد بود.
مدیرکل اوقاف قم با اشاره به اینکه مسابقات معارفی از نوع تخصصی است، اعلام کرد: شرکتکنندگان باید پیشزمینه علمی در تفسیر قرآن، شرح نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه داشته باشند و به همین دلیل آمار شرکتکنندگان عمومی نیست.
وی گفت: امسال بیش از ۴۰ هزار نفر در مراحل شهرستانی و استانی شرکت کردهاند و پس از چند مرحله داوری، ۱۰۰ نفر به مرحله نهایی راه یافتهاند که طی هفته پیشِ رو رقابت خواهند کرد.
اسکندری سپس به اهمیت پنج حق قرآن اشاره کرد و گفت: ایمان، تعظیم، تلاوت، تدبر و عمل به قرآن حقوقی است که بر گردن همه مسلمانان قرار دارد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم تأکید کرد: تعظیم قرآن تنها در بوسیدن و تبرک جستن خلاصه نمیشود، بلکه باید قرآن را برنامه عملی زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی خود بدانیم.
وی همچنین خواستار گسترش صوت زنده قرآن در خانوادهها، مراکز آموزشی، ادارات و محیطهای شهری شد.
مدیرکل اوقاف قم تدبر در آیات الهی را از ضروریات ارتباط با قرآن دانست و افزود: قرآن کتابی نیست که با یک بار قرائت به پایان برسد، بلکه اقیانوسی بیکران است که عمر انسان نیز برای فهم همه ژرفای آن کافی نیست.
اسکندری عمل به آموزههای وحیانی را راه نجات فرد و جامعه معرفی کرد و تبلیغ و تبیین معارف قرآن را وظیفه اصلی پژوهشگران، گویندگان و نویسندگان دانست.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قم با گرامیداشت یاد مرحوم آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی و قدردانی از حضور فرزند ایشان در این محفل، تأکید کرد: نقش علما و بزرگان در تبیین معارف قرآن همچنان بیبدیل است. او در پایان با اشاره به توصیههای رهبر انقلاب درباره اهمیت ترویج قرآن و نهجالبلاغه، ابراز امیدواری کرد که مسابقات معارفی بتواند بخشی از نیاز جامعه را در گسترش فرهنگ قرآن و اهلبیت پاسخ دهد.
منبع:روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه قم