باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر نخستوزیر رژیم صهیونیستی، روز دوشنبه از انجام گفتوگوی تلفنی میان بنیامین نتانیاهو و دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده خبر داد.
در بیانیه دفتر نتانیاهو آمده است که دو طرف بر «اهمیت خلع سلاح حماس و نوار غزه» و لزوم پایبندی به این دو موضوع تأکید کردند. همچنین نتانیاهو و ترامپ در مورد گسترش توافقهای عادیسازی روابط (طرح موسوم به توافقات صلح) تبادل نظر کردند.
در ادامه این گزارش ذکر شده که ترامپ از نتانیاهو دعوت کرده است تا در آیندهای نزدیک به کاخ سفید سفر کند.
این گفتوگو در شرایطی صورت میگیرد که پیش از این حازم قاسم، سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی حماس، با اشاره به موضوع خلع سلاح، تأکید کرده بود که این مسئله باید در چارچوب گفتوگوی ملی و مشورتهای داخلی فلسطینیان حل و فصل شود، نه از طریق فشارهای خارجی و طرحهای تحمیلی.
