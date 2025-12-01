باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های قهرمانی جهان اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۳۰ کشور در سنگاپور در حال برگزاری است و ۸ ملی پوش ایران در این مسابقات حضور داشتند که در پایان این رقابت‌ها رومینا سالک چهارم شد، پریناز ذکریا در جایگاه پنجم ایستاد، امیرمحمد سواری ششم، ترانه احمدی، رضا لسانی و امیرحسین اصلانی در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پریناز ذکریا، رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان بودند که هدایت این تیم را احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی و محسن هنرجو سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.