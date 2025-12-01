رقابت‌های قهرمانی جهان اسکیت اینلاین فری استایل در سنگاپور در حال برگزاری است و نمایندگان ایران بدون کسب مدال به کار خود پایان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های قهرمانی جهان اسکیت اینلاین فری استایل شاخه اسپیداسلالوم با حضور ۱۵۰ ورزشکار از ۳۰ کشور در سنگاپور در حال برگزاری است و ۸ ملی پوش ایران در این مسابقات حضور داشتند که در پایان این رقابت‌ها رومینا سالک چهارم شد، پریناز ذکریا در جایگاه پنجم ایستاد، امیرمحمد سواری ششم، ترانه احمدی، رضا لسانی و امیرحسین اصلانی در جایگاه هفتم قرار گرفتند.

ترانه احمدی، رومینا سالک، مژده شعبانی و پریناز ذکریا، رضا لسانی، امیرمحمد سواری، سبحان خسروانی و امیرحسین اصلانی ورزشکاران شرکت کننده در مسابقات قهرمانی جهان بودند که هدایت این تیم را احسان حبیب آبادی و فرزانه ایوبی و محسن هنرجو سرپرستی تیم را بر عهده داشتند.

برچسب ها: اسکیت ، فری استایل
خبرهای مرتبط
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
سنا شایگان سوم شد
سومین مرحله لیگ رولر اسکی قهرمانی کشور جام «کاسپین» در رشت
بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵؛
محمدامین حبیب زاده برنزی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
درگیری شاگردان مهروز ساعی پیش از اعزام به کنیا/ وقتی پشت شاگرد خاص به سرمربی گرم است!
سومین سرمربی استقلالی هم لژیونر شد
رای استیناف باشگاه استقلال صادر شد
کاراته کای ایرانی نماینده عربستان را نجات داد
مهروز ساعی: با شرایط عالی به کنیا آمده‌ایم/ به همه بازیکنانم ایمان دارم
برنامه مسابقات جام حذفی اعلام شد
منیر و مارکو، دربی را از دست دادند
افشاگری یک داور از هدیه‌دهی در چینش داوران!
دربی در حضور بانوان برگزار می‌شود
دیدار صمیمانه تیم ملی پارا شنا نابینایان جوانان با تیم پرسپولیس در مجموعه ورزشی آزادی
آخرین اخبار
پیمان جبلی در جمع قهرمانان کشتی آزاد و فرنگی/ پیشنهاد راه‌اندازی کانال تلوبیونی کُشتی
یامال: می‌خواستم برای تیم ملی مراکش بازی کنم!
صعود اسپانیا و آرژانتین به نیمه‌نهایی جام جهانی فوتسال زنان
از سرگیری لیگ برتر هندبال بعد از وقفه ۴۰ روزه/ پنجمین برد سایپا در هفته پنجم
از قضاوت داوران ایرانی در جام جهانی تا بازگشت شطرنج‌بازان به ایران
بازهم زمزمه‌های انصراف از لیگ برتر بسکتبال؛ تصمیم یک بام و دوهوا زیر سبد!
حذف نیما عالمیان و صفایی از مسابقات ایتالیا
واکنش سایت عراقی به حضور منصوریان در الطلبه؛ پشت پای تیم‌های محبوب به مربیان وطنی!
اقبالی مدیر آکادمی استقلال شد
درگیری شاگردان مهروز ساعی پیش از اعزام به کنیا/ وقتی پشت شاگرد خاص به سرمربی گرم است!
دیدار صمیمانه تیم ملی پارا شنا نابینایان جوانان با تیم پرسپولیس در مجموعه ورزشی آزادی
برگزاری دربی با حضور ۱۶۰۰ هوادار خانم
منیر و مارکو، دربی را از دست دادند
بیش از ۳ هزار ورزشکار از کشور‌های مختلف در سانیا حضور خواهند داشت
ایران میزبان نخستین دوره مسابقات والیبال برفی قهرمانی آسیا شد
مهروز ساعی: با شرایط عالی به کنیا آمده‌ایم/ به همه بازیکنانم ایمان دارم
سومین سرمربی استقلالی هم لژیونر شد
افشاگری یک داور از هدیه‌دهی در چینش داوران!
ستاره بارسلونا: مسی می‌داند من بازیکن خوبی هستم
دربی در حضور بانوان برگزار می‌شود
پیام تسلیت وزارت ورزش در پی درگذشت رئیس اسبق فدراسیون بسکتبال
قضاوت ۲ بانوی کمک داور کشورمان در مسابقات باشگاه‌های جنوب آسیا
کاراته کای ایرانی نماینده عربستان را نجات داد
برنامه مسابقات جام حذفی اعلام شد
رای استیناف باشگاه استقلال صادر شد
تیم ملی اسکی آلپاین راهی ایتالیا شد
آاس رم ۰ - ۱ ناپولی/ پیروزی بزرگ کونته در پایتخت+ فیلم
استقلال بدون برد در دربی‌های خارج از تهران
ژیرونا ۱ - ۱ رئال مادرید/ تقدیم صدر جدول به بارسلونا با سومین لغزش پیاپی+ فیلم
دربی پرتنش و پر از درگیری شاهد خواهیم بود/ ما در فوتبال پایه گلخانه‌ای و سفارشی کار می‌کنیم