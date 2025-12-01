باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - محمدرضا مهرانپور کارشناس فوتبال و پیشکسوت استقلال در ارزیابی دیدار این تیم برابر فولاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: فولاد مسابقه را بسیار خوب آغاز کرد و چند حمله خطرناک هم داشت، اما اشتباه علی نعمتی ـ که بازیکن ملیپوش نیز هست ـ باعث شد استقلال به گل برسد. پس از این گل، شرایط مسابقه تغییر کرد و استقلال کاملاً بر جریان بازی سوار شد. این تیم موقعیتهای متعددی ایجاد کرد؛ بهویژه در ۱۰ دقیقه پایانی و هشت دقیقه وقت اضافهای که داور اعلام کرد.
او افزود: فولاد برای جبران نتیجه جلو کشید و همین مسئله باعث شد استقلال چند ضدحمله خطرناک داشته باشد. در یکی از این صحنهها، سعید سحرخیزان میتوانست با یک پاس صحیح، موقعیت بهتری برای همتیمیاش فراهم کند. ازخودگذشتگی در فوتبال بسیار مهم است و بازیکن باید تشخیص بدهد چه زمانی همتیمیاش در شرایط مناسبتری برای گلزنی قرار دارد.
این پیشکسوت استقلال درباره عملکرد مهاجمان آبیها گفت: سحرخیزان دو هفته متوالی است که گلزنی میکند و کمکم در ترکیب تیم جا افتاده، اما نازون هنوز مصدوم است. آزادی و سحرخیزان در بازیهایی که به میدان میروند فشار زیادی روی خط دفاعی حریف وارد میکنند. به نظر من فولاد در بازی روز گذشته کیفیت همیشگی را نداشت و استقلال نیز با احتیاط بازی کرد تا بازیکنانش برای دربی حفظ شوند.
مهرانپور با اشاره به فضای کلی شهرآورد پیشرو اظهار داشت: امیدوارم یک بازی زیبا و جذاب را شاهد باشیم. همیشه آرزو داشتیم مربیان دو تیم از احتیاط بیش از حد فاصله بگیرند و فوتبال هجومیتری ارائه دهند تا شاهد مسابقهای شبیه بازیهای اروپایی باشیم. با توجه به اینکه هر دو مربی خارجی و هجومیکار هستند، امیدوارم این دربی یک نبرد تماشایی باشد.
وی ادامه داد: نکته جالب درخصوص این دربی، حضور بهترین بازیکنان دو تیم در کنارههاست. تقابل ارونوف و عالیشاه از یک سمت و آسانی و کوشکی از سمت دیگر، میتواند یکی از مهمترین بخشهای بازی باشد. این نبردهای کناری بدون شک جذابیت زیادی به مسابقه خواهد داد.
مهرانپور عملکرد بازیکنان با کیفیت دو تیم را مورد توجه قرار داد و افزود: حضور بازیکنان فنی و خوشتکنیک، چه ایرانی و چه بازیکنانی که سابقه بازی در لیگهای معتبر خارجی دارند، میتواند سطح فنی دربی را افزایش دهد. استقلال و پرسپولیس هر دو در کنارهها بازیکنان سطح بالایی در اختیار دارند. مهران احمدی هر زمان به میدان رفته عملکرد خوبی داشته است. هرچند مقابل فولاد دچار مصدومیت شد، امیدوارم او برای دربی آماده شود. شاید جذابترین بخش شهرآورد، همین دوئلهای کناری باشد.
این کارشناس فوتبال سپس به وضعیت تیم نوجوانان ایران اشاره کرد و با انتقاد از روند انتخاب کادر فنی گفت: قبل از مسابقات اگر انتقاد کنیم، میگویند انرژی منفی میدهید یا دنبال پست هستید؛ اما حالا که بازیها تمام شده حرف زدن ایرادی ندارد. مربیای که رزومه قابلتوجهی ندارد را با یک قهرمانی انتخاب میکنیم؛ در حالی که آینده خودش هم در خطر است. این انتخابها مربیان جوان را میسوزاند.
مهرانپور با تأکید بر لزوم تحول در فوتبال پایه افزود: باید بهترین مربیان دنیا در رده پایه را جذب کنیم و مربیان جوان ایرانی را کنار آنها قرار دهیم تا از دانش فنیشان استفاده کنند. با این کار هم نتیجه میگیریم و هم آینده را حفظ میکنیم. اما اکنون نه تنها نتیجه نگرفتیم، بلکه نوجوانانمان سرخورده شدهاند و احتمال دارد یک نسل را از دست بدهیم.
وی در پایان با اشاره به استعدادهای تیم نوجوانان گفت: ماهان بهشتی و جعفر اسدی بازیکنان فوقالعادهای بودند. وقتی تیمهای پایه نتیجه میگیرند، نگاهها به آنها جلب میشود؛ دلالها، مدیر برنامههای خارجی و حتی مربیان داخلی توجه ویژه نشان میدهند. اما با این شرایط، آینده این بازیکنان در خطر است. وقتی مقابل حریفانی مثل هند نتیجه نمیگیریم، نگاهها از فوتبال پایه ما برداشته میشود. یک انتخاب اشتباه میتواند چند سال ما را عقب بیندازد و موفقیت در ردههای پایه را به آرزو تبدیل کند.