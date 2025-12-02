رئیس مرکز سیمرغ خبر داد که به زودی تولید مسابقه استعدادیابی «کاپیتان» با حضور هادی چوپان آغاز خواهد شد و این مسابقه جزو تولیدات فاخر رسانه ملی خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - مجید اکبرشاهی، رئیس مرکز سیمرغ درباره مسابقه استعدادیابی «کاپیتان» که با همکاری شبکه ورزش در حال تولید است، گفت: مسابقه استعدادیابی «کاپیتان» مانند سایر مسابقات استعدادیابی است، با این تفاوت که نظام محتوایی، داوری و انتخاب استعداد‌های آن با سایر برنامه‌های مشابه فرق می‌کند. این مسابقه جزو تولیدات فاخر و بزرگ رسانه ملی خواهد شد. هنوز زمان پخش آن مشخص نشده و در همین روز‌ها دوربین آن به طور رسمی روشن خواهد شد.

اکبرشاهی ادامه داد: ایده اولیه «کاپیتان» در مرکز سیمرغ طراحی شد. از آنجایی که هزینه تولید آن افزایش یافت، ما تصمیم گرفتیم این مجموعه را با همکاری شبکه ورزش پیش ببریم. این مسابقه مجموعه استعدادیابی است، که تهیه‌کننده و تیم تولید آن از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است. آقای هادی چوپان از داوران اصلی این مسابقه است و به مسابقه ویژه‌ای تبدیل خواهد شد. اگر ما به سمت مشارکت با شبکه ورزش نمی‌رفتیم، نگران بودیم کار ضعیف شود. اما الحمدالله با همکاری آنها این مسابقه به مرحله تولید رسید.

برچسب ها: هادی چوپان ، شبکه ورزش ، مسابقه استعدادیابی
