باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی روز جمعه هفته جاری در آمریکا برگزار خواهد شد و قرار است فردا تکلیف حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعه کشی مشخص شود.

طبق پیگیری‌های، با هماهنگی فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی و امید جمالی مدیر دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال راهی امارات شوند تا با حضور در سفارت آمریکا، روادید سفر به ایالات متحده را دریافت کنند.

البته این تصمیم هنوز قطعی نیست و قرار است تصمیم نهایی تا ظهر فردا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

منبع: ایسنا