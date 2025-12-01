باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی رقابتهای جام جهانی روز جمعه هفته جاری در آمریکا برگزار خواهد شد و قرار است فردا تکلیف حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعه کشی مشخص شود.
طبق پیگیریهای، با هماهنگی فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی و امید جمالی مدیر دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال راهی امارات شوند تا با حضور در سفارت آمریکا، روادید سفر به ایالات متحده را دریافت کنند.
البته این تصمیم هنوز قطعی نیست و قرار است تصمیم نهایی تا ظهر فردا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.
منبع: ایسنا