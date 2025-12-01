سرمربی تیم ملی برای مقدمات سفر به آمریکا و حضور در قرعه‌کشی جام جهانی ۲۰۲۶ راهی امارات می‌شود. البته هنوز این تصمیم نهایی نیست و فردا تکلیف اعزام دو نماینده ایران به مراسم قرعه‌کشی جام جهانی مشخص خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی روز جمعه هفته جاری در آمریکا برگزار خواهد شد و قرار است فردا تکلیف حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعه کشی مشخص شود.

طبق پیگیری‌های، با هماهنگی فدراسیون فوتبال و وزارت امور خارجه، امیر قلعه نویی سرمربی تیم ملی و امید جمالی مدیر دپارتمان بین‌الملل فدراسیون فوتبال راهی امارات شوند تا با حضور در سفارت آمریکا، روادید سفر به ایالات متحده را دریافت کنند.

البته این تصمیم هنوز قطعی نیست و قرار است تصمیم نهایی تا ظهر فردا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: قرعه کشی ، فدراسیون فوتبال ، جام جهانی فوتبال
