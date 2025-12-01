باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رئیس دیوان کیفری بینالمللی و اعضای کلیدی اروپایی روز دوشنبه با صدور بیانیهای متحد، استقلال این دادگاه را در برابر تحریمهای ایالات متحده علیه چند تن از مقامات ارشد آن اعلام کردند.
«توموکو آکانِه»، رئیس دیوان، در افتتاحیه نشست سالانهای که نمایندگان کشورهای عضو این دادگاه را گرد هم آورده بود، گفت: «اجازه دهید صریح باشم. ما هرگز هیچ گونه فشاری از سوی هیچ کس را نمیپذیریم.»
این حقوقدان ژاپنی افزود: «استقلال و بیطرفی ما ستاره قطبی ماست و دستنخورده باقی میماند. وفاداری ما تنها به اساسنامه رم (که دیوان را تأسیس و اختیارات آن را تعیین میکند) و حقوق بینالملل است.»
دیوان کیفری بینالمللی، که افراد را به دلیل جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت پیگرد قرار میدهد، احتمالاً دشوارترین دوره ۲۳ ساله تاریخ خود را سپری میکند.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور ایالات متحده، که از صدور قرارهای بازداشت برای بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در مورد نحوه انجام جنگ در غزه خشمگین است، مقامات کلیدی از جمله قضات و دادستانهای این دادگاه را تحریم کرده است.
نه ایالات متحده و نه اسرائیل عضو دیوان کیفری بینالمللی نیستند. اما در سال ۲۰۲۱، این دادگاه حکم داد که صلاحیت آن شامل قلمروهای فلسطینی غزه و کرانه باختری، از جمله بیتالمقدس شرقی میشود.
در حال حاضر، ۱۲۵ کشور - معادل دو سوم اعضای سازمان ملل متحد - عضو این دادگاه هستند. سایر کشورهایی که از پیوستن به آن خودداری کردهاند شامل چین، روسیه، کره شمالی، لیبی و عربستان سعودی هستند.
چهار کشور عضو دیوان از جمله مجارستان اعلام کردهاند که قصد خروج دارند.
«ژرار دارمانَن»، وزیر دادگستری فرانسه، «تعهد» کشورش به این دادگاه را ابراز کرد. وی گفت: «دادگاه با این اقدامات قهری بیسابقهای که علیه قضات و دادستانها، از جمله یک قاضی فرانسوی اعمال شده است، روبهرو است. این اقدامات غیرقابل قبول است.»
«السِبت سوندِرگارد کرونه»، نماینده دانمارک، که به نام اتحادیه اروپا سخن میگفت، اعلام کرد که این بلوک «در دفاع از دادگاه در برابر تهدیدها و تحریمها ایستادگی میکند.»
منبع: خبرگزاری فرانسه