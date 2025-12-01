پیشکسوت تیم فوتبال استقلال به تحلیل فنی دیدار این تیم با فولاد خوزستان در لیگ برتر پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - مجتبی انصافی پیشکسوت استقلال و کارشناس فوتبال در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد این تیم مقابل فولاد اظهار کرد: این پیروزی برای استقلال کاملاً ضروری بود و از نظر روحی روانی تیم را در وضعیت بسیار بهتری قرار داد. برخی بازیکنان نیز از نظر فردی به شرایط مطلوبتری رسیدهاند و احساس میکنم استقلال در مسیر بازگشت به فرم خوب قرار دارد. البته نه به این معنا که تیم در شرایط ایدهآل است، اما بازیکنان کلیدی دوباره به سطح واقعی خود نزدیک شدهاند.
او درباره شرایط رامین رضائیان گفت: بهنظر من رامین نسبت به بازیهای قبل عملکرد بهتری داشت و در حال بازگشت به شرایط مناسب خودش است. نیمکتنشینی اخیر تلنگر خوبی برای او بود تا احساس نکند همیشه و در هر شرایطی جایگاه ثابتی دارد.
انصافی درخصوص گلزنی سعید سحرخیزان گفت: گلزدنش اتفاق بسیار خوبی بود و از نظر روحی کمک بزرگی به او میکند. سحرخیزان باید شرایط خود را بهتر کند تا در ادامه فصل و بهویژه در بازیهای مهم پیشرو بتواند کمک بیشتری به ساپینتو کند.
وی با اشاره به عملکرد تیمی استقلال ادامه داد: استقلال روز خوبی را پشت سر گذاشت و از برد تیم پیش از دربی خوشحال شدم. اما از نظر فنی دو سه مشکل جدی وجود دارد و اگر این موارد برطرف نشود، مقابل پرسپولیس استقلال دچار دردسر خواهد شد.
این کارشناس فوتبال درباره جزئیات مشکلات استقلال توضیح داد: در فاز حمله، استقلال پرسینگ منظمی ندارد و بازیکنان بهصورت فردی فشار میآورند. این مسئله باعث افزایش فاصله میان خط دفاع و خط حمله میشود. در بازی با فولاد نیز این موضوع مشهود بود. استقلال در انتقال توپ و بازیسازی مشکل داشت و هافبک دفاعی نتوانست توپهای دوم را بهخوبی جمع کند. همین موضوع به حریف فرصت میدهد پشت محوطه جریمه راحت صاحب توپ شود.
او افزود: یکی از بزرگترین ضعفهای استقلال ارسالهای راحتی است که حریفان از کنارهها انجام میدهند. مدافعان در حالت منتومن عملکرد خوبی ندارند و بارها از این ناحیه آسیب دیدهاند.
انصافی درباره نقاط قوت استقلال نیز گفت: در فاز حمله، استقلال بهخصوص از کنارهها بهدلیل حضور رامین رضائیان شرایط خوبی دارد. رضائیان در اضافهشدن به خط حمله مؤثر است و مهاجمان نیز جابهجاییهای مناسبی دارند.
پیشکسوت استقلال درباره سخنان ریکاردو ساپینتو که از ادعای مصدومیت عارف آقاسی انتقاد کرده بود، گفت: بهنظر من استقلال اصلاً نباید با عارف آقاسی قرارداد میبست. چند سال پیش هم فرهاد مجیدی صراحتاً گفته بود این بازیکن دلش با استقلال نیست. آقاسی بازیکن پرحاشیهای است و نشان داده تمرکز لازم را ندارد.
او افزود: باشگاه استقلال تیم بزرگی است و هر بازیکنی که به این تیم میآید خیلی سریع دیده میشود و از اعتبار باشگاه بهره میبرد. بهنظر من تصمیم کادر فنی درباره برخورد با آقاسی کاملاً درست بوده؛ چون اگر چنین تصمیمی گرفته نمیشد، بازیکنان دیگر هم مدیریت را ضعیف تصور میکردند.
انصافی درباره نتیجه احتمالی شهرآورد ۱۰۶ گفت: اگر استقلال در فاز دفاعی پرسینگ خوبی داشته باشد، مطمئنم میتواند دربی را ببرد. استقلال در حمله مشکل خاصی ندارد و مخصوصاً از کنارهها فوتبال روان و تکضرب ارائه میدهد. تنها نگرانی من ارسالهای حریف از جناحین است. اگر مدافعان استقلال منتومن دقیق کار کنند، شانس آبیها برای پیروزی بسیار بالاست.