مقامات وزارت حمل و نقل روسیه اعلام کردند این کشور در حال حاضر قصد اعمال هیچ محدودیت پروازی علیه ونزوئلا را ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - یک منبع در وزارت حمل و نقل روسیه امروز به خبرگزاری ریانووستی گفت که مسکو در حال حاضر قصد اعمال ممنوعیت پرواز به ونزوئلا را ندارد.

این منبع در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا طرف روسی قصد ممنوعیت پرواز به ونزوئلا را دارد، افزود: «مقامات هوانوردی روسیه در حال حاضر قصد اعمال هیچ محدودیتی را ندارند. وزارت حمل و نقل روسیه و آژانس حمل و نقل هوایی فدرال در این مورد با وزارت امور خارجه روسیه در تماس هستند.»

لازم به ذکر است که شرکت هواپیمایی کونویاسا همچنان پرواز‌های بین روسیه و ونزوئلا را با پرواز‌هایی از سن پترزبورگ و کاراکاس انجام می‌دهد.

این منبع ادامه داد: «کونویاسا هیچ گونه لغو پرواز‌های خود بین روسیه و ونزوئلا را به ما اطلاع نداده است.»

با این حال، شرکت هواپیمایی نوردویند پس از اعلام ممنوعیت پرواز بر فراز حریم هوایی ونزوئلا توسط ایالات متحده، پرواز‌های چارتر خود از روسیه به جزیره مارگاریتا، ونزوئلا را لغو کرده است.

در ۲۹ نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، از طریق پلتفرم رسانه اجتماعی TruthSocial، بستن حریم هوایی ونزوئلا را اعلام کرد. واشنگتن مقامات ونزوئلا را به عدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. مقامات ونزوئلا در همان روز به شدت این اعلامیه آمریکا را رد کردند و خواستار احترام ایالات متحده به حریم هوایی این کشور شدند و از سازمان ملل و سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی خواستند تا این اقدام را محکوم کنند.

منبع: آرتی

روسیه و ونزوئلا ، حمل و نقل هوایی
