باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید فضلالله شریعتپناهی، مدیر گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ در پاسخ به این سوال که آیا ماه رمضان امسال برنامه «زندگی پس از زندگی» به آنتن شبکه چهار میرسد؟ گفت: تیم سازنده به دنبال ساختار جدیدی است. چون آنها احساس کردند بعد از گذشت شش فصل از یک برنامه گفتوگو محور، شاید فرم برنامه برای مخاطب تکرار شده باشد.
شریعتپناهی ادامه داد: امسال هم که برنامه «زندگی پس از زندگی» در مرکز سیمرغ تولید شد، به مسئله مستند بیش از گذشته توجه کرد. شما مشاهده کردید که یک قسمت به طور کامل مستندگونه بود و در استودیو فقط پلاتوی مجری پخش شد. بنابراین، تیم سازنده به دنبال طرح جدیدی است، تا بتواند در فصل جدید با ساختار و فرم جدید «زندگی پس از زندگی» را تولید کند.
مدیر گروه تولیدات غیرنمایشی مرکز سیمرغ درباره انتخاب سوژهها در فصل جدید برنامه افزود: آقای عباس موزون بر روی انتخاب سوژهها وسواس دارند. بخشی از حساسیت ایشان هم بهخاطر راستیآزمایی سوژههاست، تا ببینند چقدر صحبت افراد راجع به تجربه پس از مرگ صحت دارد. آقای موزون راهکاری را اندیشیده که در چند مصاحبه صحبت افراد راستیآزمایی میشود. در این برنامه انتخاب سوژه جزو مهمترین بخش است.
وی در پاسخ به این سوال که آن دسته از افرادی که آقای موزون اصرار به حضورشان در برنامه داشتند، هنوز حاضر نیستند جلوی دوربین بیایند؟ گفت: بعضیها نمیخواهند جلوی دوربین باشند. ما به آنها حق میدهیم. فردی که تجربه پس از مرگ دارد، نمیخواهد دربارهاش صحبت کند. کسانی هم بودند که در چند قسمت برنامه حضور داشتند، اما بعد پشیمان شدند. پیشبینی میکنم آقای موزون در فصل جدیدِ «زندگی پس از زندگی» به سوژهها نگاه خارج از ایران داشته باشد. یعنی سوژههای خارج از ایران انتخاب شوند، که تجربه پس از مرگ داشتهاند. ایشان لیست بلند بالایی دارند، که نیازمند پژوهش و راستیآزمایی است.
شریعتپناهی خاطرنشان کرد: با این حال، طرح فصل جدید برنامه «زندگی پس از زندگی» باید به ما ارائه شود. ما در حال پیگیری ساخت فصل جدید آن هستیم، اما اینکه برای پخش به رمضان امسال برسد یا سال آینده هنوز مشخص نیست. چون این برنامه تولیدی است و باید پیش تولید آن خوب پیش برود. ما تمام تلاش خود را میکنیم که به طرح جذاب برای برنامه برسیم.