باشگاه خبرنگاران جوان - امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره حضور نمایندگان ایران در قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: قرار است فردا تا ساعت ۱۴ پس از جمعبندی نهادهای مختلف، تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال درباره حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی گرفته شود.
وی درباره حریفان تدارکاتی تیم ملی در فیفادی ماه باقیمانده تا جام جهانی اظهار داشت: منتظر قرعهکشی جامجهانی هستیم و پس از آن مذاکرات بالقوهای که در یک ماه اخیر با تیمهای مختلف داشتهایم بالفعل خواهد شد.
علوی یادآور شد: این اعتقاد وجود دارد که حضور سرمربی تیم ملی در مراسم قرعهکشی میتواند به مذاکرات با تیمهای دیگر برای بازیهای تدارکاتی کمک کند. نتیجه حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی فردا تا ساعت ۱۴ مشخص خواهد شد.