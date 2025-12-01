تیم ملی هندبال بانوان ایران در سومین بازی خود در مسابقات جهانی نتیجه را به سنگال واگذار کرد و راهی پرزیدنت کاپ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ امشب(دوشنبه) از ساعت ۲۰:۳۰ تیم ملی هندبال بانوان ایران مقابل سنگال قرار گرفت.

شاگردان سیائورا سرمربی پرتغالی تیم ملی هندبال ایران با وجود شروع نه چندان خوب، در ادامه نیمه اول طوفانی ظاهر شدند و با کاهش اختلاف گل خود با حریف، در نهایت با نتیجه ۱۷-۱۵ به سود حریف به رختکن رفتند.

در نیمه دوم هم با وجود تلاش ملی‌پوشان هندبال ایران و نمایش قابل قبولی که در این دیدار داشتند، نتیجه ۳۰-۲۱ به سود سنگال رقم خورد تا این تیم با این پیروزی در رده سوم این گروه بعد از مجارستان و سوئیس بایستد.

همچنین تیم ملی هندبال ایران هم با این نتیجه در رده چهارم گروه B قرار گرفت و راهی پرزیدنت کاپ شد. ایران در این مرحله در گروه اول پرزیدنت کاپ با تیم های اروگوئه، پاراگوئه و کرواسی در یک گروه قرار گرفت.

مسابقات هندبال ، هندبال بانوان
