استاندار تهران با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی، گفت: پایتخت نباید به صورت سنتی اداره شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، در  دیدار با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، که در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با اشاره به چالش‌های مدیریت شهری در پایتخت اظهار کرد: برخی پروژه‌ها در استان تهران تا پایان برنامه هفتم نیازمند تأمین منابع است که باید در این زمینه توجه و تلاش جدی صورت گیرد. 

استاندار تهران توصیه کرد: در پایتخت علاوه بر نظارت، هم افزایی جدی در حوزه  حمل‌ونقل بین تهران و شهرستان‌ها، ضروری است و باید بر موضوعات مهمی همچون سیاست‌های شهرسازی، مدیریت منابع آب و بسیاری از مسائل اساسی نظارت بیشتری صورت گیرد.

معتمدیان در ادامه به موضوع هوشمندسازی استان تهران پرداخت و گفت: پایتخت جمهوری اسلامی با وجود بهره مندی از جایگاه سیاسی و جمعیتی، نباید به‌صورت سنتی اداره شود.

وی از تدوین طرحی جامع مبتنی بر پایش تصویری، محیط زیست، ترافیک و مدیریت شهری خبر داد و گفت: در این طرح با بهره‌گیری از هوش مصنوعی بسیاری از مشکلات تهران قابل حل خواهد بود.

معتمدیان در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای طرح هوشمندسازی و تصویب قانون مدیریت یکپارچه شهری، بسیاری از مشکلات تهران در حوزه‌های کنترل آلودگی، مدیریت ترافیک، تخصیص منابع و نظارت شهری رفع شود.

منبع: استانداری تهران

