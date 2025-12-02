باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - مهدی خراشادی، مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت سوابق تحصیلی گفت: طبق مصوبه اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سابقه تحصیلی پایه دهم از روند تأثیرگذاری حذف شده و از این پس فقط پایههای یازدهم و دوازدهم در سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه نقش دارند.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که طبق مصوبات جدید، ۶ درس پایه یازدهم با تأثیر قطعی ۱۷ درصد و همه دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۴۳ درصد محاسبه میشود برای داوطلبان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۵؛ افزود: بنابراین دانشآموزان پایه دوازدهم که در خرداد ۱۴۰۴ آزمون نهایی ۶ درس پایه یازدهم را گذراندهاند، این نمرات در کنکور ۱۴۰۵ بهطور قطعی لحاظ خواهد شد.
خراشادی ادامه داد: دانشآموزانی که امسال در پایه یازدهم تحصیل میکنند و قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۶ را دارند، باید براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام دروس پایه یازدهم را با تأثیر قطعی ۲۰ درصد در سوابق تحصیلی داشته باشند. همچنین دروس پایه دوازدهم نیز با تأثیر قطعی ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد.
مدیر کمیسیون اساسنامهها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: برای اجرای دقیق این مصوبه، آموزش و پرورش موظف است در خرداد ۱۴۰۵ برای همه دروس پایه یازدهم آزمون نهایی برگزار کند. تاکنون هیچ تغییری در این مصوبه ایجاد نشده و در شورای عالی آموزش و پرورش نیز مورد جدیدی در دست بررسی نیست. هر نوع اصلاح احتمالی نیز تنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل تصمیمگیری است.
خراشادی گفت: داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ نیاز ندارند پنج درس جدید پایه یازدهم را امتحان دهند و همان ۶ درس قبلی کفایت میکند. در صورت تمایل هم میتوانند فقط همین ۶ درس را ترمیم کنند. اما از خرداد ۱۴۰۵ به بعد، داوطلبان کنکور ۱۴۰۶ و سالهای بعد باید برای ایجاد سابقه تحصیلی همه دروس پایه یازدهم را در آزمون نهایی شرکت دهند.