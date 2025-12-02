مدیر کمیسیون اساسنامه‌های شورای عالی آموزش و پرورش گفت:نمرات ۶ درس یازدهم و همه دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵ به‌طور قطعی محاسبه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - مهدی خراشادی، مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان  درباره وضعیت سوابق تحصیلی گفت: طبق مصوبه اسفند ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، سابقه تحصیلی پایه دهم از روند تأثیرگذاری حذف شده و از این پس فقط پایه‌های یازدهم و دوازدهم در سوابق تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه نقش دارند.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که طبق مصوبات جدید،  ۶ درس پایه یازدهم با تأثیر قطعی ۱۷ درصد و همه دروس پایه دوازدهم با تأثیر قطعی ۴۳ درصد محاسبه می‌شود برای داوطلبان ورود به آموزش عالی در سال ۱۴۰۵؛ افزود: بنابراین دانش‌آموزان پایه دوازدهم که در خرداد ۱۴۰۴ آزمون نهایی ۶ درس پایه یازدهم را گذرانده‌اند، این نمرات در کنکور ۱۴۰۵ به‌طور قطعی لحاظ خواهد شد.

خراشادی ادامه داد: دانش‌آموزانی که امسال در پایه یازدهم تحصیل می‌کنند و قصد شرکت در کنکور ۱۴۰۶ را دارند، باید براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمام دروس پایه یازدهم را با تأثیر قطعی ۲۰ درصد در سوابق تحصیلی داشته باشند. همچنین دروس پایه دوازدهم نیز با تأثیر قطعی ۴۰ درصد محاسبه خواهد شد.

مدیر کمیسیون اساسنامه‌ها و مقررات تحصیلی شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: برای اجرای دقیق این مصوبه، آموزش و پرورش موظف است در خرداد ۱۴۰۵ برای همه دروس پایه یازدهم آزمون نهایی برگزار کند. تاکنون هیچ تغییری در این مصوبه ایجاد نشده و در شورای عالی آموزش و پرورش نیز مورد جدیدی در دست بررسی نیست. هر نوع اصلاح احتمالی نیز تنها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی قابل تصمیم‌گیری است.

خراشادی گفت: داوطلبان کنکور ۱۴۰۵ نیاز ندارند پنج درس جدید پایه یازدهم را امتحان دهند و همان ۶ درس قبلی کفایت می‌کند. در صورت تمایل هم می‌توانند فقط همین ۶ درس را ترمیم کنند. اما از خرداد ۱۴۰۵ به بعد، داوطلبان کنکور ۱۴۰۶ و سال‌های بعد باید برای ایجاد سابقه تحصیلی همه دروس پایه یازدهم را در آزمون نهایی شرکت دهند.

برچسب ها: ترمیم نمره ، سوابق تحصیلی
خبرهای مرتبط
امکان مشاهده و دریافت کارنامه نمره کل سابقه تحصیلی
افت عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در پایه‌های یازدهم و دوازدهم
مشارکت حدود ۳۰۰ هزار مصحح در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی/ اعلام نتایج امتحانات جبرانی شهریور تا امشب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۱ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
11رو تاثیر مثبت بدهید
تا کمتر فشار به این طفل معصوم ها وارد بشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۰ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
فقط به نوجوان بیچاره فشار میارن
یه پشت کنکوری چه گناهی کرده
هم کنکور بده . هم ترمیم 12.و هم ترمیم 11
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حنا
۰۰:۲۷ ۱۲ آذر ۱۴۰۴
تاثیر یازدهم باید مثبت بشه . یک کنکوری با اون همه استرس چطور می‌تونه در یک ماه ۱۶ الی ۲۱ امتحان با تاثیر قطعی و اون سطح از اهمیت جواب بده؟؟؟ اصلا فکر میکنید به تصمیماتی که می‌گیرید؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
این چ وضعشه هرسال آپدیت کنکور راه میندازین

#تاثیر مثبت یازدهم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
هدایت باقری
۲۳:۵۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
کدوم. قانون ایران درسته که تاثیر دروس یازدهم ودوازدهم درست باشه اینم رو بقیه کاراشون زدن کنکور رو بی ارزش کردن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
برای پشت کنکوریها که میخواهندترمیم نمره بدهند چطور میتوانند با این همه استرس وفشار روانی یک روز برن سرجلسه یازدهم روز بعد دوازدهم بنطرتون چنین کاری شدنیه .هم امتحانات نهایی رو خراب میکند هم با توجه به فاصله ای که با کنکور تیر ماه دارند کنکور رو هم خراب میکنند .تربه خدا نتیجه یازدهم روتاثیر مثبت ودوازدهم قطعی باشه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مگه این بچه ها چند دفعه میخوان به دنیا بیان که توی این سن،این حجم استرس رو باید به دوش بکشن??
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مریم
۲۰:۲۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
میترسم از عاقبت این مافیای کنکور... میترسم که چطوری میخان اون دنیا جواب این کاراشونو بدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
دلال بازی،نان برای خودشون درست کردن،کتاب رو چند میخری و موقع فروشش به بهانه های مختلف تُف ازت نمیخرن??نمیدونم چی با خودتون فکر کردین و چکار میخواهید با بچه ها بکنید با این حجم استرس
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۰ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
خدا لنعتتون کنه واقعا
درس های تاریخ و انسان و محیط که تا به حال نه در کنکور تجربی بودن نه در کنکور ریاضی چرا باید نهایی باشن
اونم با ۲۶ تا درس تاریخ که قابل درک و فهم نیستن
خدا ازتون نگذره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
یه تصمیم درست نمیتونین بگیرین،شب میخوابین و صبح یه تصمیم جدید،بچه هامون رو داغون کردین،اگه حقی هست،خدا ازتون نگذره
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۸ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
تاثیر مثبت یازدهم را اعمال کنید
۳
۴۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
S
۱۵:۳۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
نمی‌دونم چرا اصرار دارید قطعی باشه وقتی خودتون هم خوب میدونید ک چه فشاری با همین کار به بچه های کنکوری وارد میشه مخصوصا پشت کنکوری های بیچاره مثل خود من واقعا چرا اینکار میکنید ?
۲
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
مرگ بر مافیا کنکور
۴
۵۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۴ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
من از حقم نمیگذرم
نه در این دنیا ن در اون دنیا
خدا لعنتتون کنه
۰
۵۲
پاسخ دادن
۱۲
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
آخرین اخبار
تصمیم‌گیری درباره آلودگی هوا بر اساس میانگین ۲۴ ساعته است
رصد پالس‌های مرموز از دنباله‌دار 3I/ATLAS با نزدیک شدن به زمین
کشف جهنم کیهانی مزین به سنگ‌های قیمتی با جو منحصر‌به‌فرد
کشف ارتباط بین ویتامین D و سلامت روان
اچ‌آی‌وی، بیماری قابل کنترل با درمان به‌موقع
سیمایی: ناگزیر به هم‌داستان شدن با نسل‌های دانشگاهی هستیم
راه‌اندازی اپراتور هوش مصنوعی در کشور تا پایان سال
آنفلوآنزا همچنان ویروس غالب پاییز و زمستان
اختلاف قیمت دارو با کشور‌های همسایه، عامل اصلی قاچاق معکوس است
توصیه‌های طب ایرانی برای کاهش اثرات آلودگی هوا
«مسئولیت و سازندگی»، کتاب فصل دانشجویان شد
هرگونه فعالیت ورزشی در فضای باز فعلا ممنوع است
اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵