باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشید طالبی کارشناس فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی استقلال برابر تیم ۱۰ نفره فولاد در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: به هر حال تیم‌های بالای جدول مثل استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان در چند هفته اخیر شرایط نسبی بهتری پیدا کردند. تیم استقلال با ساختار جدید برابر فولاد بازی کرد و به نظرم با این برد بتواند با روحیه خوب به بازی دربی برسد. آبی پوشان به آن هدفی که می‌خواستند دست پیدا کردند. همچنین کسب ۳ امتیاز برای آبی پوشان مهم بود تا پیش زمینه‌ای برای بازی دربی برای آنها باشد. کما اینکه همین اتفاق هم برای پرسپولیس هم رخ داد. حالا باید دید این شرایط به چه نحوی برای استقلال پیش می‌رود.

سپاهان سخت تر از هفته های ابتدایی گل می خورد

طالبی درباره اینکه پیروزی سپاهان برابر تیم مس رفسنجان را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: تیم سپاهان روند رو به جلو داشته است و این پنجمین بازی این تیم اصفهانی هست که نباخته است. سپاهانی که شروع سختی داشت و فصل را بدون برد آغاز کرده بود و چندین هفته بازی هایشان با مساوی تمام می‌شد، اما الان روند بهتری برای این تیم اصفهانی شده است. با وجود اینکه سپاهان با ۳ گل توانست برابر تیم مس رفسنجان پیروز شود، اما من اعتقاد دارم که سپاهان خیلی فراتر از اینها می‌تواند ظاهر شود. البته این بازی می‌توانست برای سپاهان سخت شود، اما محرم نویدکیا دارد تفکرات خود را در تیمش پیاده می‌کند و بازیکنان هم دارند شرح وظایف خود را انجام می‌دهند. اتفاق مهمی که برای سپاهان دارد رخ می‌دهد این است که نسبت به هفته‌های ابتدایی بازی ها، سخت‌تر گل می‌خورد. ان شا الله اگر این روند ادامه دار باشد، سپاهان در بالای جدول ماندگار می‌شود.

تراکتور با ایجاد تغییرات در بازیکنان خود شوکی به بازی داد

کارشناس فوتبال درباره پیروزی تراکتور برابر تیم چادر ملو بیان کرد: به نظرم این بازی سختی برای تراکتور بود، چون چادر ملو در صدر جدول حضور داشت. چادر ملو تیم خوب و قابل احترامی است. تیمی هست که کاملا برای حریفش چالش ایجاد می‌کند و به اخباری تبریک می‌گویم. بازی در نیمه اول برای تراکتور فوق العاده سخت بود. به نظرم ارائه فوتبال رو به جلو جزو تفکرات اسکوچیچ است و من از بازی‌های تراکتور کیف می‌کنم. تراکتور با تغییر فرمت خود در نیمه دوم بازی داد و تغییراتی که در بازیکنان خود ایجاد کرده بود، به طور کامل شوکی به بازی داد و هاشم نژاد به بازی آمد و پس از آن گل اول تراکتور به ثمر رسید و بلافاصله زدن گل دوم در بهترین شرایط بازی بود و گل سوم هم زده شد. تیم چادر ملو بعد از زدن گل اول خطرناک شد، اما دیدیم که همه اعضای تیم تراکتور از دروازه بان تا مهاجمان به نحو احسن کار خود را انجام دادند و فوق العاده بازی کردند. از آن طرف تراکتور روحیه خوبی در لیگ الیت آسیا را دارد.

لیگمان با بهتر شدن شرایط تیم های مدعی جذاب تر می شود

او خاطر نشان کرد: خیلی خوب است، تیم‌هایی که مدعی قهرمانی در لیگ کشورمان هستند همه آنها در شرایط خوب قرار بگیرند. استقلال متفاوت‌تر و بهتر شده است. پرسپولیس به نوعی با فرمت اوسمار تغییرکرده است. سپاهان و تراکتور هم شرایط خوبی دارند و این موضوع می‌تواند به جذابیت فوتبال و لیگمان کمک کند. اختتامیه مسابقات لیگ به بازی‌های جام جهانی منتهی می‌شود و این می‌تواند برای فوتبالمان بی نظیر باشد.

طالبی درباره اینکه برد پرسپولیس برابر تیم شمس آذر قزوین را چطور دیده است، گفت: پرسپولیس هم یک بازی سختی داشت. اتفاق مهم این بود که شما در تقابل با هیچ تیمی نمی‌توانید از قبل پیش بینی کنید که برنده شوید. تیم شمس آذر خیلی خوب مقابل پرسپولیس بازی کرد و شرایطی بود که حاشیه‌ها از فوتبال ما جدا نمی‌شود. تقابل پرسپولیس و استقلال پیش زمینه اش برد هر ۲ تیم قبل از بازی دربی است و با کسب ۳ امتیاز وارد این بازی می‌شوند.

تیم شمس آذر برای پرسپولیس چالش ایجاد کرده بود

او خاطر نشان کرد: واقعا تیم شمس آذر یک بازی چالشی برای پرسپولیس ایجاد کرده بود. من کاری به حواشی ندارم، اما لیگمان نشان می‌دهد که هیچ تیمی را حتی پایین‌ترین تیم را نمی‌توانید دستکم بگیرید. با وجود اینکه تیم شمس آذر در پایین جدول حضور دارد، اما این تیم توانست برای پرسپولیس چالش به وجود آورد. به نظرم این موضوع هم خوب و هم بد می‌تواند باشد، به این جهت که تیم‌های پایین جدول به خود باوری رسیدند و خودشان را دارند نشان می‌دهند و بدش این است که تیم‌های صدر جدول ما به سختی قرار است امتیاز بگیرند و این تفاوت زیاد محسوس نیست. وقتی نگاه تفاوت آماری پولی تیم‌ها می‌کنیم که قابل مقایسه نیستند و به نظرم باید یک آنالیز کلی شود که چرا این اتفاق دارد می‌افتد. چرا قرار است در هفته‌های یازدهم و دوازدهم هم این تفاوت را ببینیم و تیم‌های بالای جدول ما نتوانند فوتبال راحت تری انجام بدهند و این موضوع برایشان تبدیل به چالش می‌شود. این موضوع می‌تواند برای ما گوشزدی باشد که بعد‌ها می‌شود بیشتر در این باره صحبت کرد.

حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما هست

طالبی درباره ارزیابی اش از عملکرد تیم‌ها در هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال گفت: عملکرد تیم‌ها را بخواهیم نگاه کنیم می‌بینیم که تیم‌هایی مثل شمس آذر، فجر شهید سپاسی و آلومینیوم بسیار خوب برابر حریفان خود ظاهر شدند. پیکانی که انتهای جدول بود و با بردن ملوان خودش را به بالای جدول رساند. به نظرم حواشی جزو لاینفک فوتبال ما هست و این حواشی باید روزی از فوتبال ما فاصله بگیرد.

حاشیه های فوتبالی با غیر فوتبالی گره خورده اند

او بیان کرد: فوتبال ما به شدت دچار حاشیه‌های غیر فوتبالی است و حاشیه فوتبالی هم به آن گره می‌خورد. امیدوارم تدبیری اندیشیده شود، چون بحث‌های حاشیه‌ای ما را از اهداف اصلی دور می‌کند. کما اینکه تمام این هدف‌ها را در تیم‌های ملی می‌بینیم و متاسفانه حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما هست. در روزی که همه دارند فوتبالشان را به سمت اوج و قله پیش می‌برند و از تیم ازبکستان تا تیم‌های حوزه خلیج فارس دارند پیشرفت می‌کنند، اما ما در این روز‌ها درگیر حاشیه‌های فوتبالی هستیم که کاملا ما را دارد از تمام روز‌هایی که حتی برایش برنامه ریزی نکردیم دور می‌کند. امیدوارم ما یک بار هم شده نمیریم و یک لیگ با آرامش و با ساختار‌های منظم را ببینیم. اتفاقات فاجعه باری که دارد برای ما رخ می‌دهد این است که تیم‌های بزرگ و مدعیان لیگ ما دارند در زمینی فوتبال بازی می‌کنند که قابل قبول نمی‌تواند باشد. به نظرم راه فوتبال ما نمی‌تواند جالب باشد و همین که هست باید خدا را شکر کنیم و انتظار معجزه از این فوتبال را نمی‌توان داشت.

سوء مدیریت ها فوتبال ما را اذیت می کند

کارشناس فوتبال تصریح کرد: الان بازی دربی می‌خواهد برگزار شود و استقلال میهمان تیمی هست که در شرایط وحشتناک می‌خواهد میزبانی کند و ابعاد حرفه‌ای را نمی‌توانید ببینید که بخواهید درباره پیشرفت فوتبال صحبت کنید. آنچه که در فوتبال دارد ما را اذیت می‌کند، سوء مدیریت‌ها است. تماشای بازی‌ها می‌تواند حداقل آرامش برای ما داشته باشد و فقط باید خوش بین بود و دیگر نمی‌شود کاری کرد.

تیم های مدعی قهرمانی از حق میزبانی خود استفاده نمی کنند

طالبی درباره اینکه برگزاری بازی دربی سرخابی‌ها در ورزشگاه اراک را چطور می‌بیند، گفت: شما به هر جای دنیا بروید و بگویید که تیم‌های بزرگ کشورمان قرار است در جا‌هایی بازی کنند که حداقل شرایط را دارند تعجب می‌کنند. مردم اراک هم خیلی وقت‌ها میزبانی خوبی کردند، اما ما داریم به صورت کلی صحبت می‌کنیم. به هر حال فرقی نمی‌کند و ما برای اینکه تمرکز حرفه‌ای داشته باشیم باید ساختار درست داشته باشیم. انصافا در مورد تیم‌هایی که میزبانی می‌کنند یک مقدار کم کاری می‌شود. اگر تیم‌های تراکتور، استقلال، پرسپولیس و سپاهان در زمین خودشان بازی کنند در آن صورت آنها از حق میزبانی برخوردار هستند. در بازی تراکتور مقابل چادر ملو دیدیم که حتی استادیوم ۸ هزار نفری هم متاسفانه پر نشد. به هر حال مردم دارند این وسط آسیب می‌بینند و از این فرایند‌های غیر حرفه‌ای زده می‌شوند و آنها دارند هزینه می‌دهند. ما با توجه به هزینه‌هایی که مردم می‌دهند باید خدمات به آنها بدهیم و این خدمات در خور مردم نیست. دلخوشی بازیکنان به حضور هواداران در ورزشگاه‌ها هست و خیلی ناراحت کننده است که تیمی مثل تراکتور که برای صدرنشینی می‌جنگد ورزشگاهش پرنمی شود. به هر حال باید نگاه کرد که چرا این اتفاق دارد می‌افتد و یادگار امام که جای سوزن انداختن نداشت، اما الان به این صورت نیست. ما برای مخاطبان فوتبال هیچ احترامی قائل نیستیم و راه درست را نمی‌رویم.