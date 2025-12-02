رئیس کمیته دپارتمان داوری می‌گوید که کوپال ناظمی، وحید کاظمی و امیر عرب براقی گزینه‌های قضاوت بازی دربی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دانیال مرادی رئیس کمیته دپارتمان داوری درباره وضعیت انتخاب داور بازی دربی اظهار کرد: ما عملکرد کلی داوران را تا اینجای فصل بررسی کرده‌ایم. چند نفر کاندیدای داوری دربی هستند. موعود بنیادی‌فر و پیام حیدری به همراه دو کمک داور یعنی آقایان ایلدروم و فرهادپور در روز برگزاری دربی خارج از ایران هستند. با موجودی که داشتیم چند نفر نامزد قضاوت دربی شده‌اند. تا الان که با شما صحبت می‌کنم،   جمع بندی صورت نگرفته است، اما تا قبل از ظهر سه شنبه جمع بندی نهایی انجام می‌شود. کوپال ناظمی، وحید کاظمی و امیر عرب براقی  ۳ نامزد قضاوت دربی هستند. یکی از این ۳ نفر داور وسط می‌شود و یک نفر داور اتاق VAR خواهد بود.

او افزود: از بین این ۳ نفر فقط وحید کاظمی سابقه قضاوت در دربی را دارد و ۲  نفر دیگر هنوز این بازی را سوت نزده‌اند و اگر به عنوان داور دربی انتخاب شوند اولین تجربه‌شان در قضاوت این مسابقه حساس خواهد بود.  

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال تهران ، تیم فوتبال پرسپولیس ، دربی سرخابی ها
خبرهای مرتبط
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
دربی پیشکسوتان پایتخت برگزار شد
اصلانیان:
سرخابی‌ها برای نباختن به دربی می‌روند/ استفاده از داور خارجی در ورزشگاه اراک جواب نمی‌دهد
اقبالی:
دربی پرتنش و پر از درگیری شاهد خواهیم بود/ ما در فوتبال پایه گلخانه‌ای و سفارشی کار می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
آخرین اخبار
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
بلندترین و کوتاه‌ترین بسکتبالیست‌های انتخابی جام جهانی؛ از غول ایرانی تا پسر ۱۷۰ سانتی‌متری
اسلامشهری ها واشنگتن را خریدند
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا