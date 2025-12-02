باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دانیال مرادی رئیس کمیته دپارتمان داوری درباره وضعیت انتخاب داور بازی دربی اظهار کرد: ما عملکرد کلی داوران را تا اینجای فصل بررسی کرده‌ایم. چند نفر کاندیدای داوری دربی هستند. موعود بنیادی‌فر و پیام حیدری به همراه دو کمک داور یعنی آقایان ایلدروم و فرهادپور در روز برگزاری دربی خارج از ایران هستند. با موجودی که داشتیم چند نفر نامزد قضاوت دربی شده‌اند. تا الان که با شما صحبت می‌کنم، جمع بندی صورت نگرفته است، اما تا قبل از ظهر سه شنبه جمع بندی نهایی انجام می‌شود. کوپال ناظمی، وحید کاظمی و امیر عرب براقی ۳ نامزد قضاوت دربی هستند. یکی از این ۳ نفر داور وسط می‌شود و یک نفر داور اتاق VAR خواهد بود.

او افزود: از بین این ۳ نفر فقط وحید کاظمی سابقه قضاوت در دربی را دارد و ۲ نفر دیگر هنوز این بازی را سوت نزده‌اند و اگر به عنوان داور دربی انتخاب شوند اولین تجربه‌شان در قضاوت این مسابقه حساس خواهد بود.