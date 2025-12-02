رئیس پلیس راه مازندران از مسدودی موقت محور کندوان تا ۱۹ آذر به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ هادی عبادی رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: بر اساس درخواست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و به منظور تکمیل پروژه نصب گالری حفاظتی در محدوده کمرزرد – ولی‌آباد، محور کندوان از ۱۰ تا ۱۹ آذرماه به صورت موقت مسدود خواهد شد.

او افزود: در هفته اول، روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه (۱۰ و ۱۱ آذر) از ساعت ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه تا ساعت ۱۲ ظهر محور بسته خواهد بود.

سرهنگ عبادی گفت: هفته آینده نیز از یکشنبه تا سه‌شنبه (۱۵ تا ۱۷ آذر) انسداد از ۷ صبح تا ۷ عصر و روز چهارشنبه (۱۸ آذر) تا ساعت ۱۲ ادامه خواهد داشت.

او افزود: در این مدت تردد تنها برای ساکنان بومی کندوان امکان‌پذیر خواهد بود و سایر مسافران نمی‌توانند از این محور استفاده کنند.

سرهنگ عبادی در ادامه گفت: در مدت انسداد، تردد تنها برای ساکنان بومی منطقه کندوان امکان‌پذیر خواهد بود و سایر مسافران باید از مسیر‌های جایگزین استفاده کنند.

او از رانندگان درخواست کرد با تنظیم برنامه سفر و استفاده از مسیر‌های جایگزین، پلیس را در مدیریت ترافیک یاری نمایند.

