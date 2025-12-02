مهدی خبازیان در مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ عربستان موفق به کسب ۲ مدال نقره و برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - مهدی خبازیان بدنساز بابلسری در مسابقات جهانی بدنسازی و پرورش اندام ۲۰۲۵ عربستان در دسته ۹۰ کیلوگرم بادی بیلدینگ رده سنی بزرگسالان مدال برنز گرفت و در رقابت‌های دسته ۹۰ کیلوگرم مستر بادی بیلدینگ رده سنی پیشکسوتان پیشکسوتان نیز مدال نقره را به گردن آویخت.

هفتاد و نهمین دوره مسابقات بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی جهان از ششم تا دهم آذرماه در شهر ریاض عربستان برگزار شد و تیم ملی کشورمان با شعار ایران همیشه قهرمان در هر ۲ بخش آماتوری و نیمه حرفه‌ای نایب قهرمان شد.