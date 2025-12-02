رئیس اکثریت دموکرات در سنای آمریکا با هشدار نسبت به برنامه‌ریزی مخفی ترامپ برای جنگ با ونزوئلا، اعلام کرد هر اقدام نظامی بدون مجوز کنگره خطرناک است.

باشگاه خبزنگاران جوان؛ مینا عظیمی - چاک شومر، رئیس اکثریت دموکرات در مجلس سنای آمریکا، تأکید کرد که دونالد ترامپ اختیار اعزام نیرو‌های آمریکایی به جنگ بدون مجوز کنگره را ندارد و این صلاحیت طبق قانون اساسی صرفاً در اختیار کنگره است.

او در بیانیه‌ای ترامپ را متهم کرد که مخفیانه برای آغاز جنگ علیه ونزوئلا برنامه‌ریزی می‌کند و هشدار داد که کنگره فوراً برای ارائه قطعنامه‌ای مرتبط با اختیارات جنگی، به‌منظور جلوگیری از اعزام نیرو‌های آمریکایی به آنجا، وارد عمل خواهد شد.

شومر گفت مردم آمریکا خواهان شروع جنگی تازه و بی‌پایان نیستند و هرگونه اقدام تهاجمی علیه ونزوئلا بدون تأیید قانون‌گذاران، تجاوزی بسیار خطرناک خواهد بود.

 شومر همچنین فاش کرد که تهدید‌هایی از طریق ایمیل دریافت کرده است؛ تهدید‌هایی که آنها را به هواداران «مگا» (Make America Great Again) نسبت داد. او تأیید کرد که نیرو‌های اجرای قانون در نیویورک به او اطلاع داده‌اند که تهدید‌هایی مبنی بر وجود بمب، چندین دفتر او را هدف قرار داده است.

از سوی دیگر، ترامپ شنبه گذشته اعلام کرده بود که حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و اطراف آن به‌طور کامل بسته خواهد شد.

ترامپ در پستی در پلتفرم «تروث سوشال» خطاب به «تمام شرکت‌های هواپیمایی، خلبانان، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاقچیان انسان» نوشت: «توجه داشته باشید که حریم هوایی بر فراز ونزوئلا و محدوده اطراف آن به‌طور کامل بسته خواهد شد.»

منبع: المیادین

