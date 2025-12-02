سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: هیچ صنفی حق ندارد به بهانه کسر مالیات از مردم مبلغ اضافی دریافت کند چراکه این اقدام غیر قانونی است و تنها ۲۰۰ رستوران از ابتدای دی ماه مشمول این طرح می‌شود.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-  محمد مهدی موحدی بک نظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران درباره تخلف برخی از اصناف در زمان کارت کشیدن و دریافت مبالغ اضافه به بهانه‌کسر آنی مالیات اظهار داشت: اگر هنگام کارت‌کشیدن فروشنده  از خریدار مبلغ بیشتری مطالبه کند و فروشنده ادعا کند که این مبلغ به دلیل بحث ۱۰ درصد و ۸ درصد" است، مرتکب  تخلف شده‌ است .

 وی با تاکید بر اینکه این ادعا هیچ مبنای قانونی ندارد و سازمان مالیاتی نیز همواره اعلام کرده است که چنین فرآیندی فقط در یک طرح محدود و مشخصا مربوط به برخی از رستوران‌ها  است شامل عموم کسبه نمی‌شود.

او با تأکید بر اینکه این اقدام تخلف محسوب می‌شود، افزود:در حال حاضر تنها دفاتر اسناد رسمی به دلیل درخواست چند سال قبل خود، هنگام کارت‌کشیدن، مالیات خدمات مشمول ارزش افزوده را به‌صورت مستقیم و آنی به سازمان مالیاتی منتقل می‌کنند. این موضوع درباره هیچ صنف دیگری برقرار نیست. بسیاری از کالاها مانند لوازم‌التحریر اصلاً مشمول ارزش افزوده نیستند، بنابراین دریافت ۱۰ درصد اضافه تحت این عنوان کاملاً غیرقانونی است و برخی فروشندگان متأسفانه به بهانه‌ای واهی اقدام به دریافت مبالغ اضافی می‌کنند.

موحدی ادامه داد: باید مردم را نسبت به این موضوع آگاه کرد و هشدار داد که نباید مبلغ بیشتری به‌عنوان مالیات بپردازند، مگر درخصوص کالاها و خدماتی که واقعاً مشمول ارزش افزوده هستند.

سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور یادآور شد:روند قانونی این است که فروشندگان مالیات ارزش افزوده را روی کالا لحاظ می‌کنند و سپس هر سه‌ماه آن را با سازمان امور مالیاتی تسویه می‌کنند.

 سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیح داد: تنها کمتر از ۲۰۰ رستوران به‌صورت خاص از اول دی‌ماه وارد طرحی می‌شوند که در آن مالیات ارزش افزوده دریافتی در همان لحظه باید به سازمان مالیاتی منتقل شود. این موضوع هیچ افزایش هزینه‌ای برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند و اگر رستورانی بخواهد به بهانه این طرح مبلغ بیشتری دریافت کند، این کار سوءاستفاده و گران‌فروشی محسوب می‌شود.

 

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۳ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
هیچ مسولی هم حق گران کردن بنزین ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
بازرس بفرستین دو بار برخورد کنه دیگه حساب کار میاد دست کاسب.
۰
۰
پاسخ دادن
