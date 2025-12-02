باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
عفو برای یک جانی + فیلم

رئیس رژیم صهیونیستی تاکید کرد که موضوع عفو نخست‌وزیر این رژیم را بر اساس منافع کابینه و جامعه اسرائیل بررسی خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  رئیس رژیم صهیونیستی در پاسخ به درخواست عفو نخست وزیر این رژیم اعلام کرد موضوع عفو نتانیاهو براساس منافع کابینه بررسی می‌شود.

گفتنی است که نتانیاهو برای فرار از دادگاهش مسائل امنیتی را بهانه کرد.

 

