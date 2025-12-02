عفو برای یک جانی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u00a0\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u062f\u0631 \u067e\u0627\u0633\u062e \u0628\u0647 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0639\u0641\u0648 \u0646\u062e\u0633\u062a \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u0645\u0648\u0636\u0648\u0639 \u0639\u0641\u0648 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0631\u0627\u0633\u0627\u0633 \u0645\u0646\u0627\u0641\u0639 \u06a9\u0627\u0628\u06cc\u0646\u0647 \u0628\u0631\u0631\u0633\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0646\u062a\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0647\u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0627\u0631 \u0627\u0632 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0627\u0647\u0634 \u0645\u0633\u0627\u0626\u0644 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647\u0627\u0646\u0647 \u06a9\u0631\u062f.\n\u00a0\n