باشگاه خبرنگاران جوان - تا آغاز مراسم قرعهکشی جام جهانی تنها سه روز دیگر باقی مانده است. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، جمعه در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال در مرکز کندی واشینگتن حضور خواهد یافت.
آمریکا همراه با کانادا و مکزیک میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ هستند. شبکه خبری «فرانس ۲۴» فرانسه نیز گزارش داده است که بیشتر مسابقات، از جمله فینال در خاک آمریکا برگزار خواهند شد. این اولین دوره جام جهانی است که با حضور ۴۸ تیم ملی برگزار میشود.
ترامپ در مراسم قرعهکشی جام جهانی در مرکز کندی حضور خواهد یافت. کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، جمعه پیش رو در مراسم قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت خواهد کرد.
بر اساس اطلاعیه فیفا سه میزبان در گلدان یک قرار خواهند گرفت. ۳۹ تیم دیگر نیز بر اساس رتبهبندی جهانی فیفا در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ در چهار گلدان دیگر تقسیم میشوند. دو توپ مربوط به تیمهایی که از طریق پلیآف جهانی و ۴ توپ مربوط به تیمهایی که از طریق پلیآف اروپا صعود میکنند، در گلدان ۴ قرار خواهند گرفت.
منبع: ایسنا