باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

اگر تالابی از بین برود می‌توان آن را احیا کرد؟ + فیلم

مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در مورد احیای تالاب‌ها توضیحاتی ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محسن کریمی، مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال و بختیاری در گفتگو با برنامه صبح بخیر ایران در خصوص احیای تالاب ها نکاتی بیان کرد.

 

 

 

مطالب مرتبط
اگر تالابی از بین برود می‌توان آن را احیا کرد؟ + فیلم
young journalists club

اتمام تدوین برنامه مدیریت جامع ارزیابی آسیب پذیری 12 حوضه آبریز تالاب‌های کشور

اگر تالابی از بین برود می‌توان آن را احیا کرد؟ + فیلم
young journalists club

گونه مهاجم ماهی هرز کاراس از دریاچه نئور حذف شد/ افزایش امید‌ها برای احیای دریاچه

اگر تالابی از بین برود می‌توان آن را احیا کرد؟ + فیلم
young journalists club

تالاب های اسدآباد میزبان بیش از هزار قطعه پرنده مهاجر

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
چه کسانی دروغ پیام مذاکراتی ایران به بن‌سلمان را ساختند؟ + فیلم
۴۷۲

چه کسانی دروغ پیام مذاکراتی ایران به بن‌سلمان را ساختند؟ + فیلم

۱۰ . آذر . ۱۴۰۴
درخواست عفو برای یک جنایتکار جنگی + فیلم
۴۷۱

درخواست عفو برای یک جنایتکار جنگی + فیلم

۱۰ . آذر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.