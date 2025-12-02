سرهنگ دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی گفت: مهار قاچاق سوخت بدون «نظارت مؤثر» ممکن نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - سرهنگ دهقان رئیس پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی در قرارگاه رسانه ای مبارزه با قاچاق سوخت گفت: رسانهها از مهمترین بازوان نظارتی هستند و با پیگیریهای مستمر میتوانند نقاط ضعف موجود در چرخه نظارت را شناسایی و برای رفع آن مطالبهگری کنند.
وی با بیان اینکه نظارت مؤثر مهمترین راهکار مهار قاچاق سوخت است، گفت: باید نقاط ضعف موجود در چرخه نظارت شناسایی و اصلاح شود و رسانهها با پیگیری مستمر میتوانند نقش تعیینکنندهای در این روند ایفا کنند.
سرهنگ دهقان افزود: تشدید نظارت بر پالایشگاهها برای جلوگیری از بارگیری سوخت قاچاق از مبدأ، نظارت دقیق بر پلمبهای گمرکی، پایش مداوم جیپیاس ماشینآلات کشاورزی و کامیونها، و کنترل کامل باربرگها (سند حمل کالای درونشهری) از اقداماتی است که میتواند خروج غیرقانونی سوخت را بهطور جدی کاهش دهد.
در ادامه، قاسمی مسئول نهضت اجتماعی استان با تأکید بر اهمیت نقش مردم در مهار قاچاق سوخت اظهار کرد: استفاده هدفمند از ظرفیت رسانهها، شبکههای اجتماعی و تولید محتواهای آگاهیبخش میتواند میزان شناخت عمومی نسبت به پیامدهای قاچاق سوخت را افزایش داده و مسیر گزارشدهی مردمی را تقویت کند.
وی همچنین همکاری دستگاههای دارای مسئولیت اجتماعی از جمله آموزش و پرورش، صمت و سایر نهادهای مرتبط را برای مقابله مؤثر با این پدیده ضروری دانست.