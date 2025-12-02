همراه اول اعلام کرد که پس از بررسی‌های مراجع تصمیم‌گیر، اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت این اپراتور از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر آغاز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - همراه اول اعلام کرد که در پی درخواست اپراتور‌ها برای بازنگری در تعرفه بسته‌های اینترنت و پس از بررسی‌های انجام‌شده توسط مراجع تصمیم‌گیر، در این مرحله اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بسته‌های اینترنت این اپراتور از بامداد سه‌شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است.

این اقدام با توجه به مجموعه‌ای از عوامل از جمله فشار هزینه‌های توسعه و نگهداری شبکه، تغییرات نرخ ارز و ضرورت سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های ارتباطی انجام شده است.

همراه اول تأکید کرده است: با وجود اینکه درخواست اولیه اپراتور‌ها برای بازنگری تعرفه‌ها بیش از میزان مورد قبول نهاد‌های تصمیم‌گیر بود، اما در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف امکان ادامه توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به رشد تقاضای مشترکان تصویب شد. 

تعرفه بسته‌های اینترنت همراه اول در تمامی کانال‌های فروش به‌صورت تدریجی اصلاح می‌شود. بسته‌هایی که پیش‌تر خریداری شده‌اند بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی می‌مانند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.

برچسب ها: همراه اول ، تعرفه اینترنت
خبرهای مرتبط
هاشمی: توسعه 5G بدون حکمرانی داده و مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست
برای نخستین بار پس از ۱۴ سال «آیفون ۱۷» اپل را دوباره به صدر جهان بازمی‌گرداند
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
آخرین اخبار
تأثیر قطعی ۶ درس یازدهم و تمام دروس دوازدهم در کنکور ۱۴۰۵
یافته جدید محققان؛ آب پرتقال فشار خون را تنظیم می‌کند
شتاب انقلاب هوش مصنوعی در پزشکی؛ فرصت بزرگ، چالش‌های پنهان
آغاز ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ از ۱۶ آذرماه
وزیر علوم: موضوع بحران آب مثل اغلب موضوعات فرابخشی است
خوراکی‌هایی که نباید در سرماخوردگی مصرف کرد
۹۴ درصد بیماران اچ آی وی در ایران با درمان منظم دیگر ناقل ویروس نیستند
نقض امنیتی، داده‌های کاربران ChatGPT را هک کرد
تداوم آموزش غیرحضوری واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران برای فردا
ضرغامی: فیلترینگ پلتفرم‌های خارجی کمکی به حل مسائل نمی‌کند
سامانه‌های گرمایشی مدارس کشور هوشمند می‌شوند
اگر خورشید کم‌نور شود چه پیامد‌های بالقوه‌ای برای زمین دارد؟
یک داروی ارزان قیمت، نیاز به انسولین را برای بیماران دیابتی کاهش می‌دهد
شبکه جدید هوش مصنوعی غیرمتمرکز Cocoon راه‌اندازی شد
رصد سومین منطقه بزرگ لکه خورشیدی مشاهده شده در سال جاری
چت‌بات هوش مصنوعی، امور مالیاتی کسب‌وکارها را ساده می‌کند+ فیلم
آیا شمردن گوسفندان واقعا کمک می‌کند تا سریع‌تر به خواب بروید؟
معرفی یک مسکن بی خطر برای سردرد + فیلم
صرفه‌جویی ارزی ۵۰۰ هزار دلاری با بومی‌سازی افزودنی نوآورانه PPR در صنعت لوله‌سازی+ فیلم
ترکیبی قدرتمند برای مقابله با نفخ + فیلم
عموم بیماران مبتلا به آنفلوانزا با درمان ساده خوب می‌شوند + فیلم
سنین ۵ تا ۱۴ سال در خطر سویه جدید آنفلوآنزا/ ادامه اوج بیماری تا ۴ هفته آینده
ادامه پویش «من هم تست HIV می‌دهم» در کشور تا ۲۰ آذرماه
رونمایی از دستگاه هوشمند ایرانی اندازه‌گیری زاویه تماس؛ رقیبی برای مدل‌های آلمانی و آمریکایی + فیلم
برنامه وزارت بهداشت برای کنترل HIV، سل و هپاتیت
آخرین وضعیت جسمی و روند درمان رضا امیرخانی/ سطح هوشیاری پایین است
تحریم دیگر تهدیدی برای زیست‌فناوری نیست؛ مانع اصلی، مسیر صادرات و انتقال ارز است + فیلم
اولین نمایشگاه بین‌المللی هوش‌مصنوعی (aix) ایران برگزار می‌شود
عبور نمونه‌های آنفلوانزا مثبت از آستانه هشدار بالا
ضعف ناگهانی و اختلال حافظه، اثر حداقلی ماده تجاوز/ نوشیدنی با طعم غیرعادی را ننوشید