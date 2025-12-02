باشگاه خبرنگاران جوان - همراه اول اعلام کرد که در پی درخواست اپراتورها برای بازنگری در تعرفه بستههای اینترنت و پس از بررسیهای انجامشده توسط مراجع تصمیمگیر، در این مرحله اصلاح ۲۰ درصدی تعرفه بستههای اینترنت این اپراتور از بامداد سهشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۴ آغاز شده است.
این اقدام با توجه به مجموعهای از عوامل از جمله فشار هزینههای توسعه و نگهداری شبکه، تغییرات نرخ ارز و ضرورت سرمایهگذاری گسترده در زیرساختهای ارتباطی انجام شده است.
همراه اول تأکید کرده است: با وجود اینکه درخواست اولیه اپراتورها برای بازنگری تعرفهها بیش از میزان مورد قبول نهادهای تصمیمگیر بود، اما در نهایت این اصلاح حداقلی با هدف امکان ادامه توسعه شبکه، حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به رشد تقاضای مشترکان تصویب شد.
تعرفه بستههای اینترنت همراه اول در تمامی کانالهای فروش بهصورت تدریجی اصلاح میشود. بستههایی که پیشتر خریداری شدهاند بدون تغییر تا پایان دوره اعتبار فعال باقی میمانند. همچنین تعرفه پایه اینترنت همراه نیز ثابت مانده است.