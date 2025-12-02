باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: پس از وقفه طولانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم، پروژه ملی پل خلیج فارس بار دیگر وارد مرحله عملیاتی شده و اکنون با وجود سرعت پایین، روند اجرایی آن در جریان است.
وی ادامه داد: طرح، تجهیز مجدد کارگاه انجام شده و عملیات لایروبی حوضچهها بهطور رسمی آغاز شده است. همچنین پیمانکار پروژه در حال اجرای ساخت پایههای پل است که بخش مهمی از عملیات فنی این طرح عظیم به شمار میرود.
او بیان کرد: در صورت تحقق برنامه زمانبندی، تا پایان سال چهار عدد از جعبههای بزرگ کیسون پل با بازوهای ۲۴ متری در موقعیت تعیینشده در دریا نصب خواهد شد. این اقدام بهعنوان یکی از نقاط عطف پروژه و یک گام اساسی در پیشرفت عملیات دریایی توصیف شده است.
پیغامی توضیح داد: در بخش زمینی پروژه نیز پیشرفتهایی گزارش شده است. گفته میشود در محدوده جزیره قشم، حدود ۲۰ کیلومتر از مسیر اتوبانی پروژه تا پایان آذرماه به بهرهبرداری خواهد رسید که به افزایش درصد پیشرفت فیزیکی طرح کمک خواهد کرد.
او توضیح داد: مهمترین چالش پروژه همچنان تأمین منابع مالی است. براساس برآوردهای رسمی، حدود ۷۰۰ میلیون یورو برای تکمیل فازهای باقیمانده نیاز است؛ رقمی که در شرایط فعلی تنها از طریق تأمین مالی داخلی تأمین میشود و تاکنون هیچ طرف خارجی برای مشارکت مالی معرفی نشده است.
وی افزود: با تداوم حمایتها و تخصیص منابع، روند اجرای پروژه سرعت بیشتری بگیرد.