قصد خرید ساچمه نقره را دارید؟ آیا می دانید برای سرمایه گذاری بر روی فلز نقره، ساچمه گزینه ای مناسب است یا شمش؟ آیا از معایب خرید ساچمه نقره اطلاع دارید؟

سوالات فوق معمولا در ذهن اکثر کسانی که قصد خرید انواع مختلف مدل های نقره را دارند، به وجود می آید. سوال اصلی اینجا است که با توجه به مزایا و معایب خرید ساچمه، خرید آن صرفه اقتصادی دارد یا خیر؟ در این مقاله، هم ساچمه و هم شمش نقره را بررسی خواهیم کرد. بدین ترتیب، شما در زمینه سرمایه گذاری از طریق خرید ساچمه نقرهبه نتیجه ای جامع خواهید رسید.

شمش نقره و مزایا و معایب خرید آن

شمش نقره یکی از مدل های رایج نقره است و بیشتر در حوزه سرمایه گذاری کاربرد دارد. شمش نقره با عیارهای مختلفی در بازار عرضه می‌شود. خالص ترین مدل نقره، عیار ۹۹۹ دارد اما شمش هایی با عیارهای ۹۶۰ و ۹۲۵ نیز در بازار یافت می شوند.

مزایای خرید شمش نقره

بزرگ ترین مزیت خرید شمش نقره، شناسنامه داشتن آن است. شناسنامه، سند خرید شمش نقره به حساب می آید. در این سند، میزان عیار و مقدار وزن شمش مشخص است. مشخص بودن دو مورد فوق، خرید و فروش شمش را آسان می کند. همچنین، شمش های نقره معمولا توسط شرکت های معتبر جهانی ساخته می شوند. این عامل نیز اعتبار شمش را افزایش می دهد و سبب معامله آسان آن می شود. البته خرید شمش نقره بدون مشکل هم نیست. در بخش بعد در مورد معایب خرید این شمش صحبت خواهیم کرد.

معایب خرید شمش نقره

شاید بتوان یکی از عیب های اصلی شمش را قیمت بالای آن دانست. اگر شما یک شمش ۵۰۰ گرمی را خریداری کنید، تنها هزینه نقره خام آن را پرداخت نخواهید کرد. هزینه هایی از قبیل صدور سند یا شناسنامه و ضرب شمش نیز به هزینه نهایی اضافه خواهند شد. البته موضوع قابل تامل در مورد قیمت شمش، هزینه فروش آن است. اگر شمش را با قیمت بالایی خریداری می کنید، می توانید در زمان فروش نیز هزینه ای بیشتر از نقره خام را دریافت نمایید.

در مورد نگهداری از شمش هم مشکلاتی از قبیل تغییر رنگ شمش و خطر سرقت وجود دارند اما این مشکلات در مورد ساچمه نقره و حتی سایر فلزات گرانبها هم صادق هستند.

نکته ای دیگر اینکه، اگر شما برای خرید شمش به بازار مراجعه کنید، متوجه خواهید شد که وزن شمش های موجود از ۵۰ گرم تا ۱ کیلوگرم است. این موضوع ممکن است خرید شمش با بودجه پایین را با مشکل مواجه کند.

ساچمه نقره و مزایا و معایب خرید آن

به سراغ ساچمه نقره برویم. مهم ترین مزیت ساچمه نقره، قابلیت خرید آن در وزن های بسیار پایین است. شما می توانید حتی با بودجه های بسیار پایین نیز ساچمه های نقره که هر کدام از آنها وزنی کمتر از یک گرم دارند را خریداری کنید. البته باید بدانید که ساچمه های نقره دارای عیار مشخصی نیستند و همین عامل، احتمال متضرر شدن سرمایه گذار در هنگام معامله را افزایش می دهد. در مورد این موضوع در بخش معایب خرید ساچمه های نقره بیشتر صحبت خواهیم کرد.

مزایای خرید ساچمه نقره

چه مقدار سرمایه برای خرید ساچمه نقره دارید؟ هر مقدار سرمایه ای که در اختیار داشته باشید، می توانید به همان اندازه ساچمه خریداری کنید. پایین بودن وزن هر دانه از ساچمه های نقره، امکان معامله آنها در وزن های پایین را فراهم کرده است.

البته مزایای خرید ساچمه های نقره تنها به این مورد محدود نمی شوند. به ساچمه نقره اجرت ساخت تعلق نمی گیرد. همچنین، این مدل از فلز نقره هزینه ضرب ندارد. هر دو عامل فوق، هزینه خرید ساچمه را از شمش مناسب تر می کنند. اگر شما قیمت خرید نقره خام را با قیمت خرید ساچمه مقایسه نمایید، شاهد تفاوت چندانی نخواهید بود.

معایب خرید ساچمه نقره

همانگونه که گفتیم، ساچمه نقره شناسنامه ندارد و هزینه صدور این سند رسمی به قیمت خرید آن افزوده نمی شود. شاید در نگاه اول این موضوع به عنوان یک مزیت در نظر گرفته شود اما در هنگام فروش، همین عامل شما را با یک مشکل اساسی مواجه خواهد کرد. ساچمه به دلیل نداشتن سند رسمی، عیار مشخصی ندارد. همچنین، دقیقا مشخص نمی شود که کدام شرکت یا کارخانه، ساچمه را تولید کرده است. خودتان را به جای شخصی بگذارید که قصد خرید ساچمه از شما را دارد. این شخص نمی داند عیار ساچمه های نقره شما چه مقدار است و چه هزینه ای را باید برای خرید پرداخت کند.

ساچمه یا شمش نقره؟

در نهایت به سوال مهم این مقاله می رسیم. ساچمه یا شمش نقره؟ نظر شما برای سرمایه گذاری کدام است؟ مسلما نمی توان یک نتیجه کلی را برای انتخاب بین ساچمه و شمش ارائه داد. شخصی بودجه محدودی را در اختیار دارد و بهتر است ساچمه را خریداری کند. از طرف دیگر، شخصی که قصد سرمایه گذاری با حجم بالایی را دارد، می تواند به سراغ شمش نقره برود. انتخاب نهایی با شما است. شرایط مالی خود را بسنجید، مزایا و معایب خرید ساچمه و شمش نقره را در نظر بگیرید و به سراغ سرمایه گذاری بر روی نقره بروید.

خرید ساچمه نقره؛ کدام فروشگاه برای معامله بهتر است؟

ساچمه نقره را از کجا بخریم؟ تعداد فروشگاه هایی که در زمینه فروش انواع مدل های فلز نقره فعالیت می کنند، بسیار زیاد است. کدامیک برای خرید ساچمه مناسب تر است؟ در زمینه خرید نقره و یافتن فروشگاهی قابل اعتماد، تفاوتی میان ساچمه، شمش و حتی زیورآلات نقره وجود ندارد. شما باید یک فروشگاه معتبر، منصف و حرفه ای را پیدا کنید که سابقه درخشانی در زمینه فروش نقره داشته باشد.

سخن پایانی در مورد ساچمه های نقره و اهمیت خرید آنها

در ایران نگه داشتن پول نقد نتیجه ای جز کاهش ارزش سرمایه ندارد. اکثر ایرانیان از این موضوع اطلاع دارند و به دنبال راهی برای سرمایه گذاری ایمن هستند. یکی از راه های سرمایه گذاری، خرید ساچمه نقره است. البته از بین مدل های فلز نقره، بعضی از افراد خرید شمش را ترجیح می دهند.

ساچمه نقره با وزن و قیمت پایینی که دارد، گزینه ای مناسب برای معامله و سرمایه گذاری به حساب می آید. البته سخت بودن معامله آن نیز موضوعی است که باید در نظر گرفته شود. از طرف دیگر، شمش نقره قیمت خرید بالایی دارد اما در مدت زمانی بسیار کوتاه در بازار معامله می شود.

نکته مهمی که در پایان باید به آن اشاره شود، مناسب ترین فروشگاه برای خرید ساچمه یا شمش نقره است. از میان تمامی فروشگاه های فروشنده ساچمه و شمش نقره، شما باید فروشگاهی معتبر و دارای پروانه کسب را انتخاب کنید. به عنوان نمونه، کافه سیلور یکی از فروشگاه های معتبری است که پروانه رسمی کسب دارد و سابقه طولانی فعالیت، این فروشگاه را به گزینه ای مناسب برای خرید ساچمه و شمش تبدیل کرده است.