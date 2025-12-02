مأموران پاسگاه ویژه منابع طبیعی با اقدام به‌موقع خود، از تخریب اراضی ملی و احداث جاده بدون مجوز جهت انتقال دکل برق در منطقه اختیارآباد کرمان جلوگیری بعمل آوردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاظمی‌زاده، فرمانده پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی کرمان، با تأکید بر برخورد جدی پاسگاه ویژه منابع طبیعی با تصرف و تخریب کنندگان عرصه‌های منابع طبیعی اظهار داشت: «اجرای هرگونه عملیات عمرانی، جاده‌سازی، نصب تأسیسات یا بهره‌برداری در عرصه‌های منابع طبیعی، مستلزم اخذ مجوز قانونی از اداره منابع طبیعی است و هرگونه فعالیت بدون مجوز در این زمینه با برخورد قانونی و قاطع یگان حفاظت منابع طبیعی مواجه خواهد شد.»

 وی ضمن اشاره به اهمیت همکاری‌های مردمی در حفاظت از سرمایه‌های ملی افزود: «منابع طبیعی، سرمایه‌های بین‌نسلی کشور محسوب می‌شوند و حفظ آنها نیازمند مشارکت همه شهروندان است.»

 فرمانده پاسگاه ویژه حفاظت از منابع طبیعی کرمان همچنین از عموم مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخریب، تصرف یا فعالیت عمرانی بدون مجوز در اراضی ملی، مراتب را از طریق شماره‌های امداد جنگل و مرتع ۱۵۰۴ و ۱۳۹ به فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی استان گزارش دهند.

