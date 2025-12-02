باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان – در روز‌های اخیر، شیوع آنفلوآنزا در میان دانش‌آموزان چهارمحال و بختیاری روندی افزایشی پیدا کرده و همین موضوع نگرانی بسیاری از خانواده‌ها را برانگیخته است. با توجه به گزارش‌های دریافتی از مدارس و مراکز درمانی و برای پیشگیری از گسترش بیشتر این بیماری، مسئولان استان با برگزاری شورای آموزش و پرورش و جلسات متعدد، تصمیم به برگزاری کلاس‌ها به‌صورت غیرحضوری گرفتند.

مسئولان اعلام کردند که سلامت دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد و این شیوه تنها برای مدیریت شرایط و حفظ ایمنی خانواده‌ها اعمال شده است.

به گفته علی ضامن صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی استان چهارمحال و بختیاری به دلیل لزوم قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا و بر اساس مصوبه جلسه کارگروه شرایط اضطراری فعالیت آموزشی تمامی دوره‌های تحصیلی استان و مراکز آموزش عالی و دانشگاهی سراسر استان امروز سه شنبه ۱۱ آذرماه ۱۴۰۴ تا پایان هفته به صورت غیرحضوری برقرار خواهد بود.

وی افزود: همچنین فعالیت‌های فرهنگی و ورزشی و مسابقات در این ایام تعطیل است.

صالحی فرد اضافه کرد: مهد‌های کودک پیش دبستانی‌ها و مدارس استثنایی نیز تعطیل خواهد بود.

همچنین از والدین خواسته شده در صورت مشاهده علائم آنفلوآنزا در فرزندان خود، نسبت به استراحت، مراقبت و دریافت مشاوره پزشکی اقدام کنند تا از گسترش بیشتر بیماری جلوگیری شود.

به گفته مسئولان، روند تصمیم‌گیری با هدف حفظ آرامش خانواده‌ها و مدیریت هوشمندانه شرایط انجام شده است.