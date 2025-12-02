رئیس مجلس می‌گوید رزمایش سهند ۲۰۲۵ نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود در مقابل‌ مناسبات‌ ظالمانه‌ جهانی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ آذر) در نطق پیش از دستور خود ضمن گرامی‌داشتن سالروز شهادت مجاهد شجاع و بزرگمرد ماندگار میرزاکوچک‌خان جنگلی و تمامی مجاهدان ضد استعمار در نهضت جنگل گفت: حرکت میرزاکوچک‌خان به تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک‌ حرکت‌ صددرصد اسلامی و ایرانی‌ بود. او منافع‌ کشور خارجی را بر منافع ایران ترجیح نداد و با سیاست‌های اجنبی چه شوروی و چه انگلیس، همراه نشد و استقلال خود را به طور کامل حفظ کرد و عمر شریفش را در راه مبارزه با قدرت‌های استعماری وقف کرد. خدایش رحمت کند.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: رزمایش بزرگ ضدتروریستی «سهند ـ‌ ۲۰۲۵» به‌ میزبانی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با مشارکت کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در حال برگزاری است که خداقوت می‌گوییم.

رئیس مجلس بیان کرد: همکاری‌های دفاعی و اقدامات مشترک ضدتروریستی جمهوری اسلامی ایران با دیگر کشورها، پیوسته درحال ارتقاست و نتایج عملیاتی آن در رفع شرّ دشمنان ایران عزیز و تارومار کردن گروه‌های تروریستی عیان خواهد شد.

قالیباف گفت: برگزاری این رزمایش پیام مهمی به قدرت‌های سلطه‌گر و نشان‌دهنده‌ وجود اراده‌ جدی در میان‌ کشورهای‌ مستقل برای‌ دفاع‌ از خود در مقابل‌ مناسبات‌ ظالمانه‌ جهانی است.

