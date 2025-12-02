باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
مسیرهایی که هنوز قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود + فیلم

معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد مسیرهای قاچاق مواد مخدر نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار مرتضی میرزایی، معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص مسیرهای قاچاق مواد مخدر توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

