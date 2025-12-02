مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس گفت: موضوعات مربوط به سهام عدالت شامل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تاکنون به عنوان ناشر نزد سازمان بورس ثبت نشدند، شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیررسی در قالب یک بسته پیشنهادی به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌اله جعفری  مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با تیتر بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی در جوابیه‌ای به ما اعلام کرد: موضوعات مربوط به سهام عدالت شامل سهامداران مستقیم، سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامداران روش غیر مستقیم)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تاکنون به عنوان ناشر نزد سازمان بورس ثبت نشدند، شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیربورسی در قالب یک بسته پیشنهادی به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.

او ادامه داد: بدیهی که در صورت تصویب و ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس به نحو مناسبی اطلاع رسانی خواهد شد.

سازمان بورس ، سهام عدالت
ثبت‌نام سهام عدالت برای متولدین ۱۴۰۱ به بعد آغاز شد
بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی
رنجش وراث از زمان نامشخص انتقال سهام عدالت
Iran (Islamic Republic of)
سیروس
۱۳:۵۲ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
پس ما جامانده گان چه کنیم وچه موقع نوبت ما میشه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
تلکلیف ما جاماندگان سهام عدالت رو روشن کنید
۰
۱
پاسخ دادن
