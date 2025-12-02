باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - ولی‌اله جعفری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس در واکنش به گزارش منتشر شده در خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با تیتر بازگشایی نماد‌های استانی سهام عدالت همچنان در بلاتکلیفی در جوابیه‌ای به ما اعلام کرد: موضوعات مربوط به سهام عدالت شامل سهامداران مستقیم، سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی (سهامداران روش غیر مستقیم)، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که تاکنون به عنوان ناشر نزد سازمان بورس ثبت نشدند، شرکت‌های سرمایه‌پذیر بورسی و شرکت‌های سرمایه‌پذیر غیربورسی در قالب یک بسته پیشنهادی به شورای عالی بورس پیشنهاد شده است.

او ادامه داد: بدیهی که در صورت تصویب و ابلاغ مصوبات شورای عالی بورس به نحو مناسبی اطلاع رسانی خواهد شد.