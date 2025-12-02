باشگاه خبرنگاران جوان - رتبه بندی هفته چهل و نهم برترین راکت بدستان دنیا در سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد و ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان جایگاه ۱۳۳ دنیا را در اختیار دارد و همچنان برترین بازیکن بانوان ایران در رنکینگ است.

شیما صفایی با صعودی یک پله‌ای در جایگاه ۱۶۶ دنیا قرار گرفت، الینا رحیمی با هفت پله صعود در جایگاه ۲۵۴ ایستاد و مهشید اشتری بدون تغییر جایگاه ۳۰۷ دنیا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان، نوشاد عالمیان با یک پله تنزل در مکان ۸۹ دنیا قرار گرفت، بنیامین فرجی با یک پله سقوط در مکان ۱۴۵ ایستاد و نیما عالمیان با دو پله تنزل در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت.

نوید شمس نفر چهارم پینگ‌پنگ‌بازان ایرانی در رتبه بندی جهانی با صعودی دو پله‌ای در جایگاه ۱۸۴ ایستاد.

نوجوانان پسر کشورمان نیز پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جهان جایگاه خود را ارتقا دادند و فراز شکیبا در جایگاه دهم زیر ۱۵ ساله‌های دنیا ایستاد، مبین امیری در مکان ۱۷ دنیا و عرشیا لرستانی جایگاه ۲۱ برترین‌های زیر ۱۵ سال را به خود اختصاص داد.

در بخش دختران نیز وانیا یاوری، در مکان شانزدهم رده سنی زیر ۱۵ سال قرار گرفت.