جدیدترین رتبه‌بندی پینگ‌پنگ‌بازان دنیا با صعود چهار دختر پینگ‌پنگ‌باز برتر ایران در رتبه‌بندی جهانی همراه بود اما مردان سقوط کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رتبه بندی هفته چهل و نهم برترین راکت بدستان دنیا در سال ۲۰۲۵ میلادی منتشر شد و ندا شهسواری کاپیتان تیم ملی بانوان جایگاه ۱۳۳ دنیا را در اختیار دارد و همچنان برترین بازیکن بانوان ایران در رنکینگ است.

شیما صفایی با صعودی یک پله‌ای در جایگاه ۱۶۶ دنیا قرار گرفت، الینا رحیمی با هفت پله صعود در جایگاه ۲۵۴ ایستاد و مهشید اشتری بدون تغییر جایگاه ۳۰۷ دنیا را به خود اختصاص داد.

در بخش مردان، نوشاد عالمیان با یک پله تنزل در مکان ۸۹ دنیا قرار گرفت، بنیامین فرجی با یک پله سقوط در مکان ۱۴۵ ایستاد و نیما عالمیان با دو پله تنزل در جایگاه ۱۷۰ قرار گرفت.

نوید شمس نفر چهارم پینگ‌پنگ‌بازان ایرانی در رتبه بندی جهانی با صعودی دو پله‌ای در جایگاه ۱۸۴ ایستاد.

نوجوانان پسر کشورمان نیز پس از پایان رقابت‌های قهرمانی جهان جایگاه خود را ارتقا دادند و فراز شکیبا در جایگاه دهم زیر ۱۵ ساله‌های دنیا ایستاد، مبین امیری در مکان ۱۷ دنیا و عرشیا لرستانی جایگاه ۲۱ برترین‌های زیر ۱۵ سال را به خود اختصاص داد.

در بخش دختران نیز وانیا یاوری، در مکان شانزدهم رده سنی زیر ۱۵ سال قرار گرفت.

برچسب ها: تنیس روی میز ، مسابقات جهانی تنیس
خبرهای مرتبط
شیروانی فینالیست مسابقات تنیس روی میز کانتندر بوسنی شد
تنیس روی میز جوانان جهان؛ کامبک فرجی با شکست حریف آمریکایی
صدرنشینی کاپیتان‌های مردان و زنان ایران در رتبه‌بندی جدید فدراسیون تنیس روی میز جهانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
Srp
۱۱:۰۶ ۱۱ آذر ۱۴۰۴
به خانما اگه به اندازه اقایون بها داده بشه همیشه صعود میکنن
اقایون که فقط ادعا دارن این اندازه سقوط براشون لازمه که اینقدر دیگه دور بر ندارن و از ادعاشون کم بشه و منم منم نکنن !!!
۰
۱
پاسخ دادن
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
آخرین اخبار
استقلال با ۲ غایب خارجی در دربی ۱۰۶
آنتونیو آدان، گزینه اول استقلال برای دربی ۱۰۶
تصمیم‌گیری در رابطه با آقاسی به بعد از دربی موکول شد
مسابقات بین‌المللی اسکی ایتالیا؛ رتبه ۴۱ و ۴۲ برای جعفری و دربندسری!
درخواست ۶ کشور برای بازی دوستانه با تیم ملی چوگان ایران
بازدید مسئولان کمیته ملی پارالمپیک از اردوی پارابدمینتون
بلندترین و کوتاه‌ترین بسکتبالیست‌های انتخابی جام جهانی؛ از غول ایرانی تا پسر ۱۷۰ سانتی‌متری
اسلامشهری ها واشنگتن را خریدند
وحید کاظمی داور شهرآورد ۱۰۶ پایتخت شد
پیام وزارت ورزش و جوانان پس از نایب‌قهرمانی ایران در دو بخش آماتوری و حرفه‌ای رقابت‌های جهانی بدنسازی و پرورش‌اندام
حواشی پرهزینه در دل یک افتخار؛ کاروان رفاقتی کاراته با چند نفر عازم مصر شد؟
اعضای شورای آکادمی پرسپولیس منصوب شدند
غیر رسمی/ برادر زن فغانی داور دربی شد
ما باید از قهرمانی خود در بازی‌های پاراآسیایی جوانان دفاع کنیم/ نگران افت رنکینگ والیبال نشسته نیستیم
گزینه خط حمله پرسپولیس آقای گل شد
محل استقرار سرخابی‌ها در اراک مشخص شد/ همه عوامل دربی میهمان امیر کبیر!
توسعه عملکرد کمک داور ویدئویی در جام جهانی ۲۰۲۶
دولت فوتبالی یا فوتبال دولتی است؟
صعود زنان و سقوط برادران عالمیان و فرجی در جدیدترین رنکینگ جهانی پینگ‌پنگ
تغییر فیفا در اعلام زمان بازی‌های جام جهانی
مسی برترین گلزن جهان شد
حضور ترامپ در مراسم قرعه‌کشی جام جهانی
مرادی: ۳ داور گزینه‌های نهایی قضاوت دربی هستند
طالبی: روند تیم های مدعی به جذابیت لیگ کمک می کند/حواشی جزو جدا نشدنی فوتبال ما شده است
بررسی علل ناکامی نوجوانان در جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا